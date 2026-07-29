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பொதுப்பணி துறையில் காலிப்பணியிடம் அதிகரிப்பு; பணிகள் சுணங்கும் அபாயம்

பொதுப்பணி துறையில் காலிப்பணியிடம் அதிகரிப்பு; பணிகள் சுணங்கும் அபாயம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:21 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:21 AM

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சென்னை: பொதுப்பணித் துறையில் பொறியாளர்கள், கட்டட கலைஞர்கள், கண்காணிப்பாளர்கள் என, முக்கிய பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதால், பணிகள் சுணங்குவதாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து, பொதுப்பணித் துறை பொறியாளர்கள் சிலர் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் உள்ள அரசு துறைகளின் உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துவது மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளில் பொதுப்பணித் துறை ஈடுபடுகிறது. அதன்படி, துறையில் பொறியாளர்கள், கட்டட கலைஞர்கள் மிக முக்கிய பணியாற்றுகின்றனர்.

அந்த வகையில், தமிழகம் முழுதும் பொதுப்பணித் துறையில் பொறியியல் பிரிவில், 1,121 பணியிடங்கள் உள்ளன. இதில், 1,055 ஆட்களே உள்ளனர்; 66 பொறியாளர் காலிப் பணியிடங்கள் உள்ளன.

அதேபோல், கட்டட கலை ஞர்கள் பிரிவில், 14 காலிப் பணி யிடங்களும், கண்காணிப்பாளர் கள் உள்ளிட்ட இதர 289 காலிப் பணியிடங்களும் உள்ளன. குறிப் பாக, தலைமை பொறியாளர்கள் பணியிடங்கள் காலியாக இருப்ப தால், திட்ட பணிகள் தயாரிப்பு உள்ளிட்ட பணிகளில் சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, தமிழகம் முழுதும், துறை மேற்கொண்டு வரும் 100க்கும் மேற்பட்ட புதிய கட்டடப் பணிகளும், புனரமைப்பு பணிகளும் முடிக்கப்படாமல் உள்ளன. எனவே, வரும் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில், பொதுப்பணித் துறையின் அறிவிப்பில், காலிப் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு புதிய அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட வேண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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