காங்கிரஸ், வி.சி.க., மீது வைகோ திடீர் பாய்ச்சல்
காங்கிரஸ், வி.சி.க., மீது வைகோ திடீர் பாய்ச்சல்
ADDED : நவ 10, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:12 PM
சென்னை: ‘‘அமைச்சரவையில் இடம் பெற்றுக் கொண்டு, இரு கட்சிகளின் தலைவர்கள், ஆளும் கட்சியை குறை சொல்கின்றனர்,’’ என, ம.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் வைகோ தெரிவித்தார்.
சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் உள்ள, தேவநேயப் பாவாணர் அரங்கில், ‘வைகோ கடந்து வந்த 34 ஆண்டுகள்’ என்ற தலைப்பில், ம.தி.மு.க., கொள்கை விளக்கக் கூட்டம் இன்று (நவ.,10) நடந்தது. இதில், வைகோ பேசியதாவது:
ஆளும் கட்சி கூட்டணியில் உள்ள, இரண்டு கட்சிகளின் தலைவர்கள், தினமும் முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான ஆட்சியை, குறை சொல்கின்றனர். குறை சொல்வதில் மட்டுமே குறியாக இருக்கின்றனர். அதுவும், அமைச்சரவையில் இடம் பெற்று விட்டு, ஆளும் கட்சியை குறை சொல்கின்றனர். ஆனால், ஆளும் கூட்டணியில் இருக்கிற ம.தி.மு.க., – இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் மட்டும் விமர்சிப்பதில்லை.
கடந்த ஆறு மாதங்களாக, முதல்வர் விஜய் ஆட்சியில், பாலியல், கொலை மற்றும் குற்ற சம்பவங்கள் நடக்கின்றன என, முன்னாள் முதல்வர், ஒரு அடை மொழி பெயர் வைத்து குறிப்பிடுகிறார். விஜய் ஆட்சியை விமர்சனம் செய்யாமல், தி.மு.க.,வின் கூட்டணி கட்சியினருக்கு துாக்கம் வராது. கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், அனைத்து துறைகளிலும் ஊழல் நடந்துள்ளது.
பல நாடுகளில் என்னென்ன ஊழலோ நடந்தது. ஆனால், அறிவு பொக்கிஷம் வைக்கப்பட வேண்டிய நுாலகத்தில் ஊழல் நடந்துள்ளது. நுாலகத்திலேயே இவ்வளவு ஊழல் நடந்துள்ளது என்றால், மற்ற துறைகளில் எப்படியெல்லாம் ஊழல் செய்திருப்பர்.
இவ்வாறு வைகோ பேசினார்.
அதன்பின், அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், ‘‘சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டு விட்டது. ஊழல் பெருகி விட்டது என, தினமும் அறிக்கை விடுகின்றனர். அவர்கள் அனைவரும் அறிக்கை மன்னர்கள். அவர்களின் அறிக்கைகளை மக்கள் நம்பமாட்டர்கள். அதனால் தான் ஜெயலலிதா, கருணாநிதி, பன்னீர்செல்வம், பழனிசாமி, ஸ்டாலின் ஆட்சியில் நடந்த கிரிமினல் குற்றங்கள், கொலை கொள்ளை, கற்பழிப்பு குறித்த புள்ளி விவரங்கள் அடங்கிய பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளேன்,’’ என்றார்.
த.வெ.க., கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள், த.வெ.க., அரசை விமர்சிக்கின்றன என, வைகோ குற்றம் சாட்டியது, த.வெ.க., தலைமையிலான, மத சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றி கூட்டணியில், சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.