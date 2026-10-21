பறவை காய்ச்சல் தொற்றால் வண்டலுார் உயிரியல் பூங்கா இன்றும், நாளையும் விடுப்பு
பறவை காய்ச்சல் தொற்றால் வண்டலுார் உயிரியல் பூங்கா இன்றும், நாளையும் விடுப்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 11:38 PM
சென்னை: வண்டலுார் பூங்காவில் உள்ள நீர்வாழ் பறவைகளுக்கு, பறவை காய்ச்சல் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து, இன்றும், நாளையும் பூங்காவிற்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
சென்னை புறநகர், வண்டலுார் உயிரியல் பூங்காவில் உள்ள நீர்வாழ் பறவைகள், செப்., இறுதி மற்றும் இம்மாத தொடக்கத்தில் இருந்து அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தன.
இறந்த பறவைகளின் உடல்களை ஆய்வுக்காக, ம.பி., மாநிலம் போபாலில் உள்ள தேசிய உயர் பாதுகாப்பு விலங்கு நோய்கள் ஆய்வு நிறுவனத்திற்கு, பூர்கா நிர்வாகம் அனுப்பியது.
இதன் அறிக்கையில், பறவை காய்ச்சல் தொற்றால் அவை இறந்தது உறுதி செய்யப்பட்டு உள்ளது.
இதையடுத்து, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, வண்டலுார் பூங்காவில் பறவைகளின் கூண்டுகள் சுத்தம் செய்யப்பட உள்ளன. பூங்கா முழுதும் துாய்மைப்படுத்தல் மற்றும் உயிர் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
இப்பணிகளுக்காக இன்றும், நாளையும், வண்டலுார் உயிரியல் பூங் காவில், பார்வையாளர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என, பூங்கா நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.