வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்கள் பராமரிப்பு: மாதம் ரூ.1,000 வழங்க அரசு உத்தரவு
வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்கள் பராமரிப்பு: மாதம் ரூ.1,000 வழங்க அரசு உத்தரவு
UPDATED : நவ 07, 2026 08:08 PM
ADDED : நவ 07, 2026 08:06 PM
சென்னை: ‘கிராம நிர்வாக அலுவலர் அலுவலகங்கள் பராமரிப்பு பணிக்கு, மாதம் 1,000 ரூபாய் வழங்க, அரசு நிதி ஒதுக்கி உள்ளது.
தமிழகத்தில், 12,571 கிராம நிர்வாக அலுவலகங்கள் உள்ளன. இவற்றின் வாயிலாக, பொதுமக்கள், விவசாயிகள், மாணவர்கள், வியாபாரிகள் என, அனைத்து தரப்பினருக்கும், தேவையான பல்வேறு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
பிறப்பு மற்றும் இறப்பு தொடர்பான விபரங்கள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. பல மாவட்டங்களில், வி.ஏ.ஓ., அலுவலகங்கள், பழைய கட்டடங்களிலும், போதிய இட வசதி இல் லாமலும், செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்நிலையில், கிராம நிர்வாக அலுவலங்களை, துாய்மையாக பராமரிக்க, அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
இதற்காக ஒவ்வொரு கிராம நிர்வாக அலுவலகங்களுக்கும், பராமரிப்பு பணிக்கு, மாதம் 1,000 ரூபாய் வீதம், ஆண்டுக்கு 12,000 ரூபாய் வழங்கப்பட உள்ளது. இப்பணிக்கு ஆண்டுக்கு 15.1 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட உள்ளது.
நடப்பு நிதியாண்டில், செப்டம்பர் முதல் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் வரை, ஏழு மாதங்களுக்கு, 8.85 கோடி ரூபாய் பராமரிப்பு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து, அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.