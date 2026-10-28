படையெடுக்கும் நத்தைகளால் வேலுார் அருகே பயிர்கள் நாசம்
படையெடுக்கும் நத்தைகளால் வேலுார் அருகே பயிர்கள் நாசம்
UPDATED : அக் 28, 2026 10:41 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:37 PM
அணைக்கட்டு: வேலுார் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில், இரவு நேரங்களில், லட்சக்கணக்கான நத்தைகள் படையெடுத்து வருகின்றன.
வேலுாரில், விவசாய நிலங்களில் பயிரிடப்பட்டுள்ள தக்காளி, கத்தரி வெள்ளரி, நெல், பப்பாளி, கீரைகள் மற்றும் இளம் செடிகளின் இலைகள், தண்டு பகுதிகளை, கூட்டம் கூட்டமாக வெளியேறும் நத்தைகள் நாசமாக்கி வருகின்றன. இதனால், விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர்.
நத்தைகள் குறித்து, தகலறிந்த வேளாண்மை துறை, தோட்டக்கலை ஆராய்ச்சி மைய வல்லுநர்கள், பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களை, நேற்று நேரில் பார்வையிட்டனர். மேலும், நத்தைகள் படையெடுப்பை கட்டுக்குள் கொண்டுவர, ஒரு சில ஆலோசனைகளையும் தெரிவித்துள்ளனர்.
இழப்பீடு
விவசாயிகள் கூறுகையில், ‘நத்தைகளின் படையெடுப்பால், விவசாய நிலங்களில் பயிரிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. விவசாயிகள் கடனில் மூழ்கும்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள், இப்பகுதியில், நத்தைகளால் ஏற்பட்டுள்ள பயிர் சேதங்களை கணக்கிட வேண்டும். மாவட்ட நிர்வாகம், விவசாயிகளுக்கு உடனடியாக இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்’ என்றனர்.
இதுவே முதல்முறை
தோட்டக்கலைத் துறை உதவி இயக்குனர் செரீனா பேகம் கூறுகையில், ‘‘இப்பகுதியில் நத்தைகள் படையெடுப்பு இதுவே முதல்முறை.
சமீபத்தில் பெய்த மழை யால், நீரோடைகள், ஆறுகள் மூலமாக விவசாய நிலங்களுக்குள் நத்தைகள் வந்திருக்கலாம். இந்த வகை நத்தைகள், பப்பாளி மரங்களின் தண்டு, இலை, பழங்களில் உள்ள சாறுகளை உட்கொள்வதால் விளைச்சல் பாதிக்கும். உப்பு தண்ணீரால் நனைக்கப்பட்ட சாக்குகளை, மரங்களின் அடிப்பகுதி, தண்டுப் பகுதியில் கட்டுவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தலாம்.
‘‘விவசாயிகள் கையுறை அணிந்து, நத்தைகளை பிடித்து குடுவையில் அடைத்து, அதன் மீது உப்பு கரைசலை ஊற்றினால் அவை இறந்துவிடும். இது தொடர்பான பயிற்சிகள் விரைவில் வழங்கப்பட உள்ளன. பாதிப்பு குறித்த விரிவான அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு, மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு வழங்கப்படும்,’’ என்றார்.