விவசாயியை ஆபாசமாக திட்டிய கால்நடை மருத்துவர் ‘சஸ்பெண்ட்’: மன்னிப்பு கோரினார் துறை அமைச்சர் கமலி
விவசாயியை ஆபாசமாக திட்டிய கால்நடை மருத்துவர் ‘சஸ்பெண்ட்’: மன்னிப்பு கோரினார் துறை அமைச்சர் கமலி
ADDED : அக் 31, 2026 07:11 PM
விழுப்புரம்: மரக்காணம் அருகே கால்நடை மருத்துவமனைக்கு வந்த விவசாயியை மிரட்டி, ஆபாசமாக பேசிய கால்நடை டாக்டர், ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டார். அவரது செயலுக்கு, துறை அமைச்சரான கமலி, மன்னிப்பு கோரியுள்ளார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் அருகே கூனிமேடு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சதாசிவம், 28. விவசாயி. இவர், நேற்று முன்தினம், உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட தன் பசு மாட்டை, அதே பகுதியில் உள்ள அரசு கால்நடை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றார்.
அங்கு பணியில் இருந்த கால்நடை உதவி மருத்துவர் சங்கரநாராயணன், பசு மாட்டிற்கு சிகிச்சை அளித்துள்ளார். அப்போது, சிகிச்சை குறித்து சதாசிவம் கேட்டதால், ஆத்திரமடைந்த சங்கரநாராயணன், சதாசிவத்தை ஆபாசமாக திட்டி, மிரட்டியுள்ளார்.
டாக்டர் திட்டுவததை அங்கிருந்த சிலர் மொபைல் போனில் வீடியோ பதிவு செய்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவேற்றம் செய்தனர். இதைப்பார்த்த பொதுமக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் பலரும், டாக்டருக்கு கண்டனத்தை பதிவு செய்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து, விழுப்புரம் மாவட்ட கால்நடை பராமரிப்பு துறை இணை இயக்குனர் மோகன் விசாரணை நடத்தி, சென்னை, கால்நடை பராமரிப்பு துறை இயக்குனரகத்திற்கு அறிக்கை அனுப்பினார்.
இதையடுத்து, டாக்டர் சங்கரநாராயணன் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக, அவரை சஸ்பெண்ட் செய்து, கால்நடைத்துறை இயக்குனர் கிருஷ்ணன் உன்னி நேற்று உத்தரவிட்டார்.
இதுகுறித்து, நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரம் வந்த கால்நடைத்துறை அமைச்சர் கமலி, நேற்று நிருபர்களிடம் கூறுகையில், ‘‘கால்நடை மருந்தகத்தில் சிகிச்சை பெற வந்தவரிடம், அங்கு பணியாற்றிய உதவி மருத்துவர் சங்கரநாராயணன் தரக்குறைவாகவும், ஆபாசமாகவும் பேசியுள்ளார். இந்த விவகாரத்தில், அவர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் அப்படி நடந்துகொண்டதற்காக, துறை அமைச்சர் என்ற முறையில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
‘‘இதுபோன்ற விரும்பத்தகாத சம்பவங்கள் மீண்டும் நடக்காது. கிராமப்புற மக்களின் பொருளாதாரத்தை உயர்த்த, விலையில்லா ஆடு, மாடு வழங்கும் திட்டத்தை, தமிழக அரசு சார்பில் விரைவில் தொடங்க உள்ளோம்,’’ என்றார்.