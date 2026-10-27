பழனி கோவில் பிரசாதம் விலை உயர்வுக்கு வி.எச்.பி., கண்டனம்
பழனி கோவில் பிரசாதம் விலை உயர்வுக்கு வி.எச்.பி., கண்டனம்
ADDED : அக் 27, 2026 06:29 PM
பழனி: திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி முருகன் கோவில் பிரசாதம் விலை உயர்வுக்கு, விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் அமைப்பின் திருக்கோவில் திருமடங்கள் பாதுகாப்பு பிரிவின் தமிழக அமைப்பாளர் செந்தில்குமார் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
பழனியில் இன்று (அக்.,27) அவர் கூறியதாவது:
பழனி முருகன் கோவில் பிரசாத கடையில் விற்கப்படும் லட்டு, அதிரசம், முறுக்கு, தேன்தினைமாவு, சக்கரை பொங்கல், புளியோதரை ஆகியவற்றின் தரத்தை காரணம் காட்டி, விலையை உயர்த்துவது ஏற்கத்தக்கது அல்ல. பக்தர்களுக்கு தரமான பிரசாதம் வழங்க வேண்டிய பொறுப்பு, கோவில் நிர்வாகத்திற்கு உள்ளது.
சில மாதங்களுக்கு முன், பழனி கோவிலுக்கு வந்திருந்த ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ், கடந்த ஆட்சியில் இக்கோவிலை வர்த்தக மையமாக மாற்றி உள்ளதாக குற்றம்சாட்டினார்.
தற்போது இந்த பிரசாத பொருட்களின் விலையேற்றம், கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியை போல, வர்த்தக மையமாக தான் இருக்கிறது என்பதையே காட்டுகிறது. எனவே, பிரசாத பொருட்களின் விலையேற்றத்தை திரும்ப பெற வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.