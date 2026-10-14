தி.மு.க., – எம்.எல்.ஏ., மீதான நில அபகரிப்பு வழக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அமைச்சரிடம் மனு
தி.மு.க., – எம்.எல்.ஏ., மீதான நில அபகரிப்பு வழக்கு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அமைச்சரிடம் மனு
UPDATED : அக் 14, 2026 02:02 AM
ADDED : அக் 14, 2026 01:59 AM
UPDATED : அக் 14, 2026 02:02 AM ADDED : அக் 14, 2026 01:59 AM
திருநெல்வேலி: தென்காசி மாவட்டம், கடையநல்லுார் தி.மு.க., – எம்.எல்.ஏ., ராஜேந்திரன் உட்பட 6 பேர் மீது போலி ஆவணங்கள் மூலம் நிலத்தை அபகரித்ததாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இவ்வழக்கில் மேல் நடவடிக்கை கோரி, அமைச்சர் ராஜீவிடம் பாதிக்கப்பட்டவரின் குடும்பத்தினர் மனு அளித்தனர்.
கோவை மாவட்டம், வால்பாறை அக்காமலையைச் சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி தொழிலாளி முருகையா அளித்த புகாரில், தென்காசி மாவட்டம், சங்கரன்கோவில் தாலுகா, திருமலாபுரம் கிராமத்தில் அவரது தந்தை நாகையா, சித்தப்பா பாலு ஆகியோருக்கு 9.70 ஏக்கர் நிலம் இருந்துள்ளது. இருவரது பெயரிலும் கூட்டுப் பட்டா இருந்தது.
நாகையா 2009ல் இறந்த நிலையில், 2.75 ஏக்கர் நிலத்தை போலி விற்பனை ஆவணம் தயாரித்து 2008ல் செல்லத்துரை பெயரில் பதிவு செய்ததாக முருகையா புகார் தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து, 2012ல் ராஜேந்திரனுக்கு அதிகாரப் பத்திரம் வழங்கப்பட்டு, 2013ல் அந்த நிலம் அவரது மகன் சித்தார்த்தன் பெயருக்கு மாற்றப்பட்டதாகவும் கூறியுள்ளார்.
தந்தையின் இறப்பு சான்றிதழ், வாரிசு சான்றிதழ் இல்லாமல் நிலம் பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும், மூத்த சகோதரர் சேகர் மட்டுமே விற்பனை ஆவணத்தில் கையெழுத்திட்டதாகவும், மற்ற சகோதரர்கள் சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை என்றும் புகாரில் தெரிவித்துள்ளார்.
இதன் பேரில், அப்போதைய சார் பதிவாளர் ராஜேந்திரன், செல்லத்துரை, கிராம நிர்வாக அலுவலர் அருள்மாரி, மண்டல துணை தாசில்தார் மொய்தீன் பட்டாணி, நில அளவர் உஷா ஆகிய 6 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்துள்ள ராஜேந்திரன், 2009ல் செல்லத்துரை வாங்கிய நிலத்தை 2012ல் அதிகார பத்திரம் மூலம் வாங்கியதாகவும், 2013ல் தனது மகன் சித்தார்த்தன் பெயரில் பதிவு செய்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பான வழக்கு சங்கரன்கோவில் நீதிமன்றத்தில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதாகவும் கூறியுள்ளார்.
மேலும், தான் தற்போது தி.மு.க., -– எம்.எல்.ஏ.,வாக இருப்பதால், முந்தைய கட்சியினரின் தூண்டுதலால் இந்த புகார் அளிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
தென்காசி மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சரான ராஜீவ், அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குவதற்காக நேற்று தென்காசி வந்திருந்தார். அப்போது அவரைச் சந்தித்த முருகையா குடும்பத்தினர், நில அபகரிப்பு புகார் தொடர்பாக உரிய விசாரணை நடத்தி, சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது மேல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி மனு அளித்தனர்.