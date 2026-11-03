26,000 மகளிர் குழுவினருக்கு ரூ.3,000 கோடி வங்கி நிதி: பெருந்துறையில் வழங்கினார் விஜய்
26,000 மகளிர் குழுவினருக்கு ரூ.3,000 கோடி வங்கி நிதி: பெருந்துறையில் வழங்கினார் விஜய்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 11:24 PM
ஈரோடு: ஈரோடு உட்பட, 13 மாவட்டங்களை சேர்ந்த, 26,000 மகளிர் குழுக்களுக்கு, 3,000 கோடி ரூபாய் தொழில் முனைவோருக்கான வங்கி நிதி இணைப்பு விழா, ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் நேற்று நடந்தது.
விழாவில் பங்கேற்க வந்த முதல்வர் விஜயை, வருவாய் துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன், கைத்தறித்துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி வரவேற்றனர்.
ஆர்வம்
மண்டப வளாகத்தில் ஈரோடு, திருப்பூர், நீலகிரி, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி உட்பட, 13 மாவட்டங்களின் மகளிர் குழுவினர் தயாரித்த பொருட்கள் காட்சிப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்றை முதல்வர் விஜய் ஆர்வமாக பார்வையிட்டார்.
தன் உருவப்படம் பொறித்த பத்தமடை பாயை ரசித்து, ‘எவ்வளவு விலை?’ என கேட்டார். மகளிர் குழு பெண், ‘நீங்கள் வைத்து கொள்ளுங்கள். உங்களுக்காக முடையப்பட்டது’ என்றார்.
சிரித்துக் கொண்டே பெற்றுக் கொண்ட முதல்வர், அமைச்சர் ஆனந்திடமிருந்து, 500 ரூபாய் நோட்டுகளை பெற்று அவரிடம் வழங்கினார். பணத்தை பெற மறுத்ததும், கையை பிடித்து திணித்து, ‘வைத்துக்கொள்ளுங்கள்’ என்று கூறினார்.
தஞ்சை கலைத்தட்டு, துணி கழிவில் செய்யப்பட்ட கலை பொருட்கள், மரச்சிற்பத்தில் முதல்வர் உருவம், பனை ஓலை பூங்கொத்து என பலவற்றை ரசித்ததுடன், அவற்றை வாங்கி கொண்டு, அனைத்து பொருட்களுக்கும் பணமும் கொடுத்தார். களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட ‘விசிலை’ ஒரு பெண் ஊதியதும், பலத்தை சிரிப்பை உதிர்த்தார்.
கிள்ளிப்பாருங்கள்
கடனுதவி, நிதி இணைப்பு ஆணை என, தலா இருவர் என, 113 பேர் மேடைக்கு வந்து, முதல்வரிடம் ஆணையை பெற்றனர்.
அனைவரையும் தன் இருபுறமும் நிற்க வைத்து, இருவரது தோள்களை பிடித்தபடி, போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுத்து, கை குலுக்கி, தீபாவளி வாழ்த்து கூறி முதல்வர் அனுப்பினார்.
முதிய பெண் ஒருவர், விஜய் தோளில் கை போட்டு போஸ் கொடுத்தார். வேறு இரு பெண்கள், ‘இந்த நிகழ்ச்சி கனவா, நினைவா என தெரியாமல் உள்ளோம்.
‘கிள்ளிப்பார்க்க வேண்டும் போல இருக்கு’ என்றதும், ‘கிள்ளிப்பாருங்கள்’ என, தன் கன்னத்தை முதல்வர் காண்பித்ததும், இருவரும் கன்னத்தை கிள்ள, அனைவரும் சிரித்தனர்.