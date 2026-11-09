லாட்டரி பம்பர் பரிசு போலத் தான் விஜய்க்கு இந்த ஆட்சி கிடைத்தது; இபிஎஸ்
லாட்டரி பம்பர் பரிசு போலத் தான் விஜய்க்கு இந்த ஆட்சி கிடைத்தது; இபிஎஸ்
ADDED : நவ 09, 2026 12:08 PM
ADDED : நவ 09, 2026 12:08 PM
ஈரோடு: தமிழகத்தில் தவெக ஆட்சி குறித்து அதிமுக பொதுச்செயலாளர் இபிஎஸ் ஈரோட்டில் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார்.
அவர் கூறியதாவது; ஆலைகளில் ஆய்வு செய்யும் அமைச்சர்கள், அங்கு சிறு சிறு தவறுகளுக்காக ஆலைகளுக்கு சீல் வைக்கின்றனர். அந்த ஆலை எப்படி இயங்கும். பல ஆயிரம் கோடி முதல் போட்டுள்ள நிறுவனம் என்ன செய்யும். இந்த அரசு அமைந்த பிறகு, பல தொழில் நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டு, ஒன்றரை லட்சம் பேர் வேலை இழந்துள்ளனர். தவறுகளை சரி ஆலைகளுக்கு செய்ய கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும்.
ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வரும் போது, அதில் என்ன என்ன பிரச்னைகள் இருக்கிறது என்பதை ஆய்வு செய்த பிறகே கொண்டு வர வேண்டும். நிறைய திட்டங்களை ரத்து செய்கின்றனர்.
கடந்த ஆட்சிகளில் மின்கொள்முதலில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாகக் கூறி, கொள்முதல் டெண்டர்களை ரத்து செய்வதாக நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார். ஆய்வு மேற்கொள்ளாமலே ரத்து செய்துள்ளார். கடந்த ஆட்சி டெண்டர் விலையை விட, கூடுதல் விலை கொடுத்து இப்போதைய அரசு மின்சாரம் கொள்முதல் செய்துள்ளது. அப்படியென்றால் 100 சதவீதம் ஊழல் நடந்துள்ளது.
இந்த 6 மாத கால ஆட்சி சோதனையான ஆட்சி. முதல்வர் எந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டாலும், பத்திரிகையாளர் சந்திப்பே கிடையாது. பேசினால் தானே, நாட்டின் நிலவரங்கள் மக்களுக்கு தெரிய வரும்.
லாட்டரியில் பம்பர் பரிசில் கிடைத்தது தான் தவெக ஆட்சி. ஆட்சி அமைந்தால் ஆலோசகர்கள் நியமிக்கப்படுவார்கள். ஓய்வு பெற்ற செயலாளர்கள் போன்றவர்களை நியமிப்பார்கள். அவர்களின் ஆலோசனை சிறப்பாக இருக்கும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.