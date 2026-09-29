தாராபுரத்தில் தவெக வேட்பாளருக்கு இரட்டை இலையில் ஓட்டு சேகரித்த விஜயபாஸ்கர்!
தாராபுரத்தில் தவெக வேட்பாளருக்கு இரட்டை இலையில் ஓட்டு சேகரித்த விஜயபாஸ்கர்!
ADDED : செப் 29, 2026 03:56 PM
ADDED : செப் 29, 2026 03:56 PM
தாராபுரம்: தாராபுரம் தொகுதியில் பிரசாரம் மேற்கொண்ட முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் தவெக வேட்பாளருக்கு இரட்டை இலையில் ஓட்டு போடுமாறு கூறியது சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது.
அக்.6ம் தேதி தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் ஓட்டுப்பதிவு நடக்கிறது. தேர்தலை முன்னிட்டு தவெக, திமுக, அதிமுக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், நாம் தமிழர் என பல்வேறு கட்சிகள் அவரவர் வேட்பாளர்களுக்கு அந்தந்த தொகுதிகளில் ஆதரவு திரட்டி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் தாராபுரத்தில் தவெக வேட்பாளருக்கு அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் அமைச்சர் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் ஓட்டு சேகரித்தார். வேட்பாளர் சத்தியபாமாவுடன் பல்வேறு பகுதிகளுக்குச் சென்று அவர் ஆதரவு திரட்டினார்.
அப்படி சென்ற அவர், ஓரிடத்தில் குழுமியிருந்த ஏராளமான பெண்கள் மத்தியில் ஓட்டு சேகரித்தார். அவருடன் வேட்பாளர் சத்தியபாமாவும் உடன் இருந்தார். பெண்கள் மத்தியில் பேசிய எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், உங்களுடைய பொன்னான ஓட்டுகளை இரட்டை இலைக்கு... என்று கூறி பின்னர் சுதாரித்துக் கொண்டு அடுத்த விநாடியே விசில் சின்னத்துக்கு ஓட்டு போடுங்கள் என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
அவர் இரட்டை இலைக்கு என்று மைக்கில் பேசிய அடுத்த விநாடியே அருகில் இருந்து வேட்பாளர் சத்தியபாமா,உற்சாகம் கொப்பளிக்க கலகலவென சிரித்தபடி கைகளை தட்டினார். ஆதரவு திரட்ட அங்கே வந்திருந்த தவெகவினர் இதை கண்டு ஒரு கணம் நகைச்சுவையுடன் சிரித்தனர்.