‘இட்லி குண்டா ரகுபதி’ விஜயபாஸ்கர் கிண்டல்

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ADDED : நவ 05, 2026 08:53 PM
சென்னை: ‘இட்லி குண்டா ரகுபதி’ என தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சரை, த.வெ.க.,வில் உள்ள முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் விமர்சித்துள்ளார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், விராலிமலை தொகுதி எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு, அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து த.வெ.க.,வில், முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் இணைந்ததால், அத்தொகுதியில், இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.
இந்நிலையில், ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும், 2 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான பரிசு பொருட்களை, விஜயபாஸ்கர் வழங்குவதாகவும் 90 ஆயிரம் குடும்ப அட்டை தாரர்களுக்கு வழங்கி உள்ளதாகவும், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி குற்றஞ்சாட்டினார்.
அதற்கு பதிலளித்து, விஜயபாஸ்கர் கூறியதாவது:
விராலிமலை தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் தேதி இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. யார் வேட்பாளர் என்பதை, த.வெ.க., தலைமை இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. இடைத்தேர்தல் தொடர்பாக, எந்த ஒரு பணியும் தொடங்கப்படவில்லை; எந்த வீட்டிற்கும் பணமும் கொடுக்கவில்லை.
தொகுதி மக்கள் என் மீதுள்ள அன்பு காரணமாக, தீபாவளி இனிப்புகள் வழங்குவர். அவர்களுக்கு நான், தீபாவளி ஸ்வீட் வழங்குவேன். இது வழக்கமானது தான். இதற்கும் இடைத்தேர்தலுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை.
கடந்த சட்டசபை பொதுத்தேர்தலின்போது, தி.மு.க., ரகுபதி தான், அண்டா, குண்டாக்களை பரிசாக வழங்கினார். அவரை, ‘ரகுபதி’ என மக்கள் அழைப்பதில்லை. ‘இட்லி குண்டா ரகுபதி’ என்று தான் அழைப்பர். வழக்கம்போல, பொய்களை அவர் கூறிக்கொண்டு இருக்கிறார்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.