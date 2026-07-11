விஜய் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி அரசு பள்ளியில் நேரடி ஒளிபரப்பு; தலைமை ஆசிரியை 'சஸ்பெண்ட்'
விஜய் மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி அரசு பள்ளியில் நேரடி ஒளிபரப்பு; தலைமை ஆசிரியை 'சஸ்பெண்ட்'
ADDED : ஜூலை 11, 2026 06:27 AM
முதல்வர் விஜய் நேற்று பங்கேற்ற மக்கள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியானது, கரூர் மாவட்டம், கிருஷ்ணராய புரம் பகுதியில் உள்ள, ஊராட்சி ஒன்றிய பெண்கள் நடுநிலைப் பள்ளி வகுப்பறையில், நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. இந்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவின.
இதற்கு, தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் உட்பட, பல்வேறு தரப்பினர், கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
இதுகுறித்து, தொடக்கக் கல்வித்துறை விசாரணை நடத்தியது. அதைத் தொடர்ந்து, அப்பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியயை மல்லிகா, 'சஸ்பெண்ட்' செய்யப்பட்டார்.
பள்ளிக்கல்வி துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் வெளியிட்ட அறிக்கை:
அரசு பள்ளிகளில், அரசியல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு இடமில்லை. உத்தரவை மீறினால் கடும் நடவடிக்கை உறுதி. அரசு சார்பில் நடத்தப்படும், அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்ச்சிகளை தவிர, எந்தவொரு கட்சியின் நிகழ்ச்சியையும், பள்ளி வளாகங்களில், மாணவர்களுக்கு காட்டக்கூடாது என, பள்ளிக்கல்வி துறை, ஏற்கனவே தெளிவான உத்தரவை வழங்கியுள்ளது.
இந்த உத்தரவை மீறி, கரூர் மாவட்டம் கிருஷ்ணராயபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளியில், த.வெ.க., நிகழ்ச்சியை, நேரலை செய்து, மாணவர்களுக்கு திரையிட்ட சம்பவம் தவறு.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, உடனடியாக விரிவான விசாரணை மேற்கொள்ள உத்தரவிடப்பட்டது.
விசாரணையில், பள்ளி தலைமையாசிரியை தன்னிச்சையாக முடிவு செய்து, துறை உத்தரவுகளையும், ஒழுங்குமுறைகளையும் மீறி, இந்த செயலில் ஈடுபட்டது உறுதி செய்யப்பட்டது.
இதையடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட பள்ளியின் தலைமையாசிரியை, பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேலும் ஒரு, 'வீடியோ' பதிவு குறித்தும் விசாரணை நடந்து வருகிறது.
இது போன்ற சம்பவங்கள், இனி தமிழகத்தின் எந்தப் பள்ளியிலும் நடக்கக்கூடாது என, அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள், மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு, மீண்டும் கடுமையாக அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
அரசின் உத்தரவுகளை மீறுவோர், யாராக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. தயக்கமின்றி கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.