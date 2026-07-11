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'தமிழகத்தில் இன்னும் 20 ஆண்டுகள் முதல்வர் விஜய் ஆட்சி தான் இருக்கும்,'' என, தமிழக ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ஆனந்த் பேசினார்.
புதுச்சேரியில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் ஆனந்த் பேசியதாவது: நான் இந்த இடத்தில் நிற்க தமிழக முதல்வர் விஜய் தான் காரணம். எனது தொகுதியில் நான், 4 நாட்கள் தான் ஓட்டு சேகரித்தேன். என்னை மக்கள் வெற்றி பெற வைத்துவிட்டனர். இது எனக்கு கிடைத்த ஓட்டு அல்ல; முதல்வர் விஜய்க்கு மக்கள் அளித்த ஓட்டு.
அ.தி.மு.க.,வினர் தங்கள் கட்சியினரை நன்றாக பார்த்துக் கொண்டால், அவர்கள் ஏன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தேடி வரப் போகின்றனர். ஊழல் இல்லாத இடம் எதுவென கண்டறிந்து, அ.தி.மு.க.,வினர், த.வெ.க.,விடம் வருகின்றனர். இந்த 5 ஆண்டுகள் மட்டுமல்ல, இன்னும் 20 ஆண்டுகள் தமிழகத்தில் விஜய் ஆட்சி தான் இருக்கும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
இன்னும் 20 ஆண்டுகள் விஜய் ஆட்சிதான்; அமைச்சர் ஆனந்த் நம்பிக்கை
இன்னும் 20 ஆண்டுகள் விஜய் ஆட்சிதான்; அமைச்சர் ஆனந்த் நம்பிக்கை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:07 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:07 PM
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'தமிழகத்தில் இன்னும் 20 ஆண்டுகள் முதல்வர் விஜய் ஆட்சி தான் இருக்கும்,'' என, தமிழக ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ஆனந்த் பேசினார்.
நமது நிருபர்
புதுச்சேரியில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் ஆனந்த் பேசியதாவது: நான் இந்த இடத்தில் நிற்க தமிழக முதல்வர் விஜய் தான் காரணம். எனது தொகுதியில் நான், 4 நாட்கள் தான் ஓட்டு சேகரித்தேன். என்னை மக்கள் வெற்றி பெற வைத்துவிட்டனர். இது எனக்கு கிடைத்த ஓட்டு அல்ல; முதல்வர் விஜய்க்கு மக்கள் அளித்த ஓட்டு.
அ.தி.மு.க.,வினர் தங்கள் கட்சியினரை நன்றாக பார்த்துக் கொண்டால், அவர்கள் ஏன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தேடி வரப் போகின்றனர். ஊழல் இல்லாத இடம் எதுவென கண்டறிந்து, அ.தி.மு.க.,வினர், த.வெ.க.,விடம் வருகின்றனர். இந்த 5 ஆண்டுகள் மட்டுமல்ல, இன்னும் 20 ஆண்டுகள் தமிழகத்தில் விஜய் ஆட்சி தான் இருக்கும். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.