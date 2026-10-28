2 ஆண்டுக்கு பின் நிரம்பிய ஏரி கிடா வெட்டி கிராம மக்கள் பூஜை
2 ஆண்டுக்கு பின் நிரம்பிய ஏரி கிடா வெட்டி கிராம மக்கள் பூஜை
UPDATED : அக் 28, 2026 07:17 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:17 PM
வாணியம்பாடி: வாணியம்பாடி அருகே வறண்ட ஏரி, இரு ஆண்டுகளுக்கு பின் நிரம்பியதால், கிராம மக்கள் கிடா வெட்டி, சிறப்பு பூஜை செய்து வழிபாடு நடத்தினர்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், நாட்றம்பள்ளி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் அப்பகுதியிலுள்ள குளம், ஆறு, ஏரி உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளுக்கு நீர்வரத்து ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், நாட்றம்பள்ளி அடுத்த ஜங்களாபுரம், ஓம் சக்தி நகரிலுள்ள ஏரி, இரு ஆண்டுகளாக போதிய நீர்வரத்தின்றி வறண்டு, விவசாயம் பாதித்து, குடிநீர் தட்டுப்பாடும் ஏற்பட்டது. தற்போது பெய்த மழையால் ஏரிக்கு நீர்வரத்து ஏற்பட்டு, உபரிநீர் வெளியேறி கோடி போனது.
இதனால், அப்பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ள நிலையில், அனைவரும் ஒன்றிணைந்து, மேளதாளத்துடன் ஏரிக்கு சென்று, கிடா வெட்டி வருண பகவானை வழிபட்டனர். இதில், கிராம மக்கள் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.