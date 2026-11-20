வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் இன்றும் நாளையும் சிறப்பு முகாம்
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் இன்றும் நாளையும் சிறப்பு முகாம்
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 06:32 PM
சென்னை: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் தொடர்பாக, அனைத்து ஓட்டுச்சாவடிகளிலும், இன்றும், நாளையும், சிறப்பு முகாம் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
தமிழகத்தில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த பணிகள் நடந்து வருகின்றன. இதற்காக, கடந்த 12ம் தேதி வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது.
அதன்படி, தமிழகத்தில் தற்போது 5.77 கோடி வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில், 2.82 கோடி ஆண்கள், 2.95 கோடி பெண்கள், 7,892 மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியிடப்பட்ட பின், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்குதல், முகவரி மாற்றம் உள்ளிட்ட பணிகள் தொடங்கி நடந்து வருகின்றன.
இந்திய தேர்தல் கமிஷனின் https://voters.eci.in இணையதள முகவரி மற்றும் ‘ECINET’ மொபைல் செயலி வாயிலாக, விண்ணப்பிக்க வசதி செய்யப்பட்டு உள்ளது. மேலும், அனைத்து ஓட்டுச் சாவடிகளிலும், இன்றும், நாளையும், சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட உள்ளன.
வரும், 2027 ஜன., 1, ஏப்., 1, ஜூலை 1 மற்றும் அக்., 1ம் தேதிகளில், 18 வயது பூர்த்தி அடைவோர், வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லாதவர்கள், படிவம் 6 வாயிலாக, பெயர் சேர்க்க விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதேபோல், பெயர் நீக்கம், திருத்தம் செய்ய, முகவரி மாற்ற, அதற்குரிய விண்ணப்பங்களை பூர்த்தி செய்து கொடுக்கலாம்.