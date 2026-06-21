உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
சென்னை: மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு, ஊரக வளர்ச்சி, ஊராட்சி இயக்கக கமிஷனர் அமுதவல்லி அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கை:
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம், வி.பி.ஜி., - ராம் ஜி திட்டமாக மாற்றப்பட்டு உள்ளது. இந்த திட்டத்திலும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சலுகைகள் தொடர வேண்டும்.
இப்புதிய திட்டத்தில், வேலை கோரும் அனைவருக்கும் வேலை வழங்க வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகள், 50 சதவீதம் வேலை செய்தாலே, அவர்களுக்கு முழு ஊதியம் வழங்கப் படுவது அவசியம்.
இத்திட்டத்தில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு, தண்ணீர் வழங்குதல், தொழிலாளர்களின் குழந்தையை பராமரித்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை, மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வழங்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
'வி.பி.ஜி., ராம் ஜி' திட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சலுகை
'வி.பி.ஜி., ராம் ஜி' திட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சலுகை
ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:31 AM
அ நிறம் | அளவு
சென்னை: மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு, ஊரக வளர்ச்சி, ஊராட்சி இயக்கக கமிஷனர் அமுதவல்லி அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கை:
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம், வி.பி.ஜி., - ராம் ஜி திட்டமாக மாற்றப்பட்டு உள்ளது. இந்த திட்டத்திலும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சலுகைகள் தொடர வேண்டும்.
இப்புதிய திட்டத்தில், வேலை கோரும் அனைவருக்கும் வேலை வழங்க வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகள், 50 சதவீதம் வேலை செய்தாலே, அவர்களுக்கு முழு ஊதியம் வழங்கப் படுவது அவசியம்.
இத்திட்டத்தில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களுக்கு, தண்ணீர் வழங்குதல், தொழிலாளர்களின் குழந்தையை பராமரித்தல் உள்ளிட்ட பணிகளை, மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வழங்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.