விஎஸ் பாபு உடல்நிலை விவரங்கள் வெளியிட வேண்டும்; சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு
விஎஸ் பாபு உடல்நிலை விவரங்கள் வெளியிட வேண்டும்; சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு
ADDED : நவ 18, 2026 03:13 PM
ADDED : நவ 18, 2026 03:13 PM
கொளத்தூர் தொகுதி தவெக எம்எல்ஏவாக இருப்பவர் விஎஸ் பாபு. மாஜி திமுக பிரமுகரான இவர், ஸ்டாலினை தோற்கடித்ததால் தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக அறியப்பட்டார். ஸ்டாலினை தோற்கடித்த தருணத்தில் அவர் காட்டிய உடல்மொழி மிகவும் பிரபலம்.
உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட விஎஸ் பாபு, செப்.9ம் தேதி சென்னை அம்பத்தூரில் பிரபல மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். அவ்வப்போது அவரின் உடல்நலம் பற்றிய அறிக்கைகள் மருத்துவமனை தரப்பில் வெளியிடப்பட்டு வந்தது. தவெக அரசின் அமைச்சர்களும் விஎஸ் பாபு உடல்நிலை பற்றிய தகவல்களை பொதுவெளியில் தெரிவித்து வந்தனர்.
அண்மைக்காலமாக அவரது உடல்நிலை தொடர்பாக மாறுபட்ட தகவல்கள் வெளியான வண்ணம் உள்ளது. இதனால் தவெக தொண்டர்கள் மத்தியிலும், கொளத்தூர் தொகுதி மக்கள் மத்தியிலும் ஒருவித குழப்பான சூழல் நிலவியது. இதையடுத்து, அவரின் உடல்நிலை பற்றிய விவரங்களை வெளியிட வேண்டும் என்று கோரி கொளத்தூர் தொகுதிக்குட்பட்ட செம்பியத்தைச் சேர்ந்த தேவராஜன் என்பவர் சென்னை ஐகோர்ட்டை அணுகி உள்ளார்.
மனுவில் அவர் கூறி உள்ளதாவது;
விஎஸ் பாபு உடல்நிலை பற்றிய தகவல்கள் அலுவர் ரீதியாக ஏதும் வெளியாகவில்லை. ஒருவரின் தனிப்பட்ட உரிமை, கண்ணியம், ரகசிய மருத்துவ ஆவணங்கள் ஆகியவற்றை கேட்கவில்லை. சட்டப்படியான தகவல்களை வெளியிடக் கோரி நவ.5, நவ.17 ஆகிய தேதிகளில் அரசுக்கு மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
விஎஸ் பாபு உடல்நிலை பற்றி சட்டப்பூர்வமாக வெளியிடக்கூடிய தகவல்களை வெளியிட உத்தரவிட வேண்டும். தொகுதி மக்களின் குறைகள் கவனிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய நடவடிக்கைகள் வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.