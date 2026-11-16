வேலுார் அரசு மருத்துவமனையில் காத்திருப்பு அறை: அமைச்சர் அடிக்கல்
வேலுார் அரசு மருத்துவமனையில் காத்திருப்பு அறை: அமைச்சர் அடிக்கல்
ADDED : நவ 16, 2026 10:27 PM
–நமது நிருபர்–: ‘‘வேலுார் பென்ட்லேன்ட் அரசு மருத்துவமனையில், புதியதாக, 84 பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட்டு, அவை விரைவில் நிரப்பப்பட உள்ளது,’’ என, அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறினார்.
வேலுாரில், பெண்ட்லேன்ட் அரசு மருத்துவமனையில், நோயாளிகளின் உறவினர்கள் காத்திருப்பு அறை அடிக்கல் நாட்டு விழா இன்று (நவ.,16) நடந்தது. கலெக்டர் லீலா அலெக்ஸ் பாண்டியன், சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் பங்கேற்றனர்.
நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் அருண்ராஜ் பேசியதாவது:
நடந்து முடிந்த முதல் சட்டபை கூட்ட தொடரில், மருத்துவதுறை சார்பில், 72.72 கோடி மதிப்பீட்டில், 63 அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இங்கு, ரூ.46.53 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய செவிலியர் கல்லுாரி அமைக்கப்படும். முதல் சட்டபை கூட்ட தொடரில், 7 மாவட்டடங்களில் , 7 செவிலியர் கல்லுாரி தொடங்க அறிவிக்கப்பட்டு அதற்கான அரசாணை வெளியிட்டு, அதற்கான மாணவர்கள் சேர்க்கை நடந்துள்ளது. மருத்துவமனையில் செவிலியர்களின் பங்களிப்பு ரொம்ப அவசியம். செவிலியர் பற்றாக்குறை அதிகமாக இருந்தது. அதனால், 4,724 செவிலியர் காலிப்பணியிடங்கள், இந்த ஆண்டு ஆட்சி அமைந்த சில மாதங்களிலேயே நேர்மையான வெளிப்படையான முறையில் எந்த வித சிபாரிசும் இல்லாமல், லஞ்சம் இல்லாமல் நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கிறோம். இந்த பென்ட்லேன்ட் அரசு மருத்துவமனையில், 84 புதிய பணியிடங்களை உருவாக்கி கூடிய விரைவில் அதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட உள்ளது. வேலுார் பென்ட்லேண்ட் அரசு மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகளின் உறவினர்கள் காத்திருப்பு அறை ஒரு குறையாக இருந்தது. எம்.எல்.ஏ., தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து காத்திருப்பு அறை கட்ட அடிக்கல் நாட்டப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.