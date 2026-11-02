தமிழகத்தில் மீண்டும் தேர்தல் வேண்டுமா? ஸ்டாலின் பதிலளிக்கணும் என்கிறது காங்-.,
தமிழகத்தில் மீண்டும் தேர்தல் வேண்டுமா? ஸ்டாலின் பதிலளிக்கணும் என்கிறது காங்-.,
UPDATED : நவ 02, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:25 PM
சிறப்பு நிருபர்
‘‘தமிழகத்தில், மீண்டும் தேர்தல் நடத்த வேண்டுமா? என்பது குறித்து, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் தான் கூற வேண்டும்,” என, காங்கிரஸ் தமிழக தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.
டில்லியில், நேற்ற அவர் அளித்த பேட்டி:
பா.ஜ., ஆளும் மாநிலங்களிலும், எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும் மாநிலங்களிலும் ஓட்டு திருட்டு நடந்து, 13 கோடி ஓட்டுகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 2024 தேர்தலில் யாரெல்லாம், எதிர்க்கட்சிகளுக்கு ஓட்டு போட்டனரோ, அவர்களின் ஓட்டுகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
மேற்கு வங்கத்தில் தான், முழு அளவில் ஓட்டுத்திருட்டு நடந்துள்ளது. தமிழகம், கேரளாவில், பா.ஜ.,வுக்கு செல்வாக்கு இல்லாததால், இந்த மாநிலங்களில், ஓட்டு திருட்டை ஆரம்பிக்கவில்லை.
‘தமிழகத்தில், தி.மு.க.,வினர் 7 லட்சம் பேர், ஓட்டுச்சாவடி முகவர்களாக இருந்து, அனைவரின் ஓட்டுகளையும் காப்பாற்றி விட்டோம்’ என, அப்போது முதல்வராக இருந்த தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின், எங்களிடம் மதுரையில் வைத்து கூறினார்.
எனவே, தமிழகத்தில் மீண்டும் தேர்தல் நடத்த வேண்டுமா, இல்லையா என்பதை,‘யார் ஓட்டுகளும், நீக்கப்படவில்லை’ என, எங்களிடம் கூறிய, ஸ்டாலின் தான் தெரிவிக்க வேண்டும். எல்லா தேர்தல்களிலும், ஓட்டு திருட்டு நடந்ததாக, நாங்கள் கூறவில்லை. சில மாநிலங்களில் நடந்துள்ளன என்பதே எங்கள் வாதம்.
டில்லியில் நடைபெறும் ‘இண்டி’ கூட்டணி கூட்டங்களில் பங்கேற்பது குறித்து, த.வெ.க., தான், முடிவெடுக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லாதது போன்ற தோற்றத்தை உருவாக்குகின்றனர்; அதில் உண்மையில்லை.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.