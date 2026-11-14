ஏழைகளுக்கான ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் 1.82 லட்சம் ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு கிடுக்கிப்பிடி: கார்டுகளை திரும்ப ஒப்படைக்க உத்தரவு
ஏழைகளுக்கான ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் 1.82 லட்சம் ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு கிடுக்கிப்பிடி: கார்டுகளை திரும்ப ஒப்படைக்க உத்தரவு
UPDATED : நவ 14, 2026 06:54 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:52 PM
சென்னை: ‘தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ், ஏழைகளுக்கு வழங்கப்படும, ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ள, 1.82 லட்சம் ரயில்வே ஊழியர்கள், அவற்றை உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட துறையினரிடம், திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும்’ என, ரயில்வே வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு கொண்டு வந்த, தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டம், 2013 ஜூலை 5ம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது. தமிழகத்தில் இச்சட்டம் 2016 நவ.,1ம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த சட்டத்தின் கீழ், முன்னுரிமை கார்டு வைத்திருப்போருக்கு, மாதம்தோறும், கார்டில் உள்ள ஒவ்வொரு நபருக்கும், தலா 5 கிலோ அரிசி; அந்தியோதயா கார்டுதாரர்களுக்கு, அதிகபட்சம் 35 கிலோ அரிசி இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.
இந்த கார்டுகள், வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால், இந்த கார்டை, வசதி படைத்தவர்களும் வைத்துள்ளதாக புகார் எழுந்தது.
அதைத் தொடர்ந்து, மத்திய நுகர்வோர் விவகாரங்கள் உணவு மற்றும் பொதுவிநியோக அமைச்சகம், நாடு முழுதும் தகுதியற்ற பயனாளிகளை, தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழிருந்து நீக்கும் வகையில், தொடர் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வருகிறது. இதற்காக, பல்வேறு துறைகளிலும் ஆய்வு நடத்தி வருகிறது.
ரயில்வேயில் நடத்திய ஆய்வில், தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ், ஒரு லட்சத்து 82,283 ரயில்வே ஊழியர்கள், வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள, ஏழைகளுக்கான ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ளது, ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது. அவர்கள் அந்த கார்டை திரும்ப ஒப்படைக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
அரசு ஊழியர்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், தன்னாட்சி மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பணியாற்றுவோர், தேசிய உணவு பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ், எந்தவொரு சலுகையையும் பெறத் தகுதியற்றவர்கள். வருமான வரி செலுத்துவோர், அரசு பணியில் இருந்தால், அவர்களுக்கு இந்த விதி பொருந்தும்.
எனவே, ரயில்வே ஊழியர்கள், இந்த சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் மானியங்கள், சலுகைகளை பெறக் கூடாது என, ரயில்வே உத்தரவிட்டுள்ளது. விதிகளை மீறி, ஏழைகளுக்கான ரேஷன் கார்டுகளை வைத்திருப்போர், அதை உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட துறையினரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.
ஊழியர்கள் ரேஷன் சலுகைகளை பெற்றுள்ளனரா என்பதைக் கண்டறிய, சோதனைகள் நடத்த வேண்டும். சலுகைகளைப் பெறாத ஊழியர்களிடம், இதுபோன்ற சலுகைகளை பெற மாட்டோம் என, உறுதி மொழிப் படிவம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என, ரயில்வே உத்தரவிட்டுள்ளது.
ஏழைகளுக்கான கார்டு வைத்திருப்போர், அதை திரும்ப ஒப்படைத்தால், புதிய கார்டு வழங்கப்படுமா என்ற விபரம் குறிப்பிடப்படவில்லை. இது குறித்த விபரம், உயர் அதிகாரிகளிடம் பெறப்பட்டு, ஊழியர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.