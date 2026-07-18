தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ அதி அழுத்த பிராணவாயு சிகிச்சை மையத்தில் முதல்வர் விஜய் - திரிஷா நடித்த படம் பார்க்கலாம்:

﻿ அதி அழுத்த பிராணவாயு சிகிச்சை மையத்தில் முதல்வர் விஜய் - திரிஷா நடித்த படம் பார்க்கலாம்:

﻿ அதி அழுத்த பிராணவாயு சிகிச்சை மையத்தில் முதல்வர் விஜய் - திரிஷா நடித்த படம் பார்க்கலாம்:

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:17 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:17 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: ஓமந்துாரார் அரசு பல்நோக்கு மருத்துவமனையில், அதி அழுத்த பிராணவாயு சிகிச்சை மையத்தில், முதல்வர் விஜய் - திரிஷா நடித்த, கில்லி படத்தை பார்க்கும் வசதி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை ஓமந்துாரார் அரசு பல்நோக்கு மருத்துவமனையில், கை சீரமைப்பு மற்றும் நுண் அறுவை சிகிச்சை பிரிவில், 2 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், அதி அழுத்த பிராணவாயு சிகிச்சை மையத்தை, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த சிகிச்சை பெறுவோர், ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக படுத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.

அவர்களின் பொழுது போக்கிற்காக, 'டிவி' பார்க்கும் வசதி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, அமைச்சர் தொடங்கி வைத்து பார்வையிட்ட போது, முதல்வர் விஜய் - திரிஷா நடித்த, கில்லி படம் ஒளிபரப்பப்பட்டது.

பின், அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறியதாவது:

இந்த சிகிச்சை முறையில், அதி அழுத்தத்தில் துாய ஆக்சிஜனை, நோயாளிகள் சுவாசிக்க முடியும். குறிப்பாக, சர்க்கரை நோயால் ஏற்படும் காயங்கள் விரைவாக குணமடைதல், தீக்காயங்கள், கடுமையான தொற்று, விபத்துகளில் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்கும் சிகிச்சை அளிக்க முடியும்.

தனியார் மருத்துவமனைகளில், ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை செலவாகும் நிலையில், அரசு மருத்துவ மனையில், இலவசமாக சிகிச்சை பெறலாம். சிவகாசியிலும், இச்சிகிச்சை தொடங்கப்படும்.

அரசு மருத்துவமனைகளில், நோயாளிகளிடம் பணம் வாங்க வேண்டாம் என்று, அறிவுறுத்தி உள்ளோம். ஆனாலும், தொடர் புகார்கள் வருகின்றன. குறிப்பாக, பிரசவ வார்டுகளில் பணம் வாங்குகின்றனர்.

அவ்வாறு பணம் வாங்கிய நான்கு பேரை, 'சஸ்பெண்ட்' செய்துள்ளோம். யாராவது பணம் கேட்டால், 104ல் புகார் தெரிவிக்கலாம்.

மருந்து தயாரிக்க எந்த அளவுக்கு ஆல்கஹால் கலக்கப்படுமோ, அதே அளவில் தான், குழந்தைகளுக்கான, 'பாராசிட்டாமல்' மருந்திலும் உள்ளது.

அனைத்து மருந்துகளும் ஆய்வு செய்த பின்னரே, மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வருவதால், அச்சமின்றி பயன்படுத்தலாம். 'நீட்' தேர்வை, த.வெ.க., அரசு தொடர்ந்து எதிர்க்கும்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

'கில்லி' படம் ஏன்?


அதி அழுத்த பிராணவாயு சிகிச்சையில் இருப்போர், ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக, தொடர் சிகிச்சையில் இருக்கின்றனர். பொழுதுபோக்குக்காக, 'டிவி' வைக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களுக்கு பிடித்தமான படங்களை தேர்ந்தெடுத்து பார்க்கலாம். கில்லி படம் தற்செயலாக வெளியிடப்பட்டது. இதில், எவ்வித உள்நோக்கமும் இல்லை என, மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்தது.



தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us