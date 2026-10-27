நீர்வளத்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் மீது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் வழக்கு
நீர்வளத்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் மீது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் வழக்கு
UPDATED : அக் 27, 2026 09:07 PM
ADDED : அக் 27, 2026 09:07 PM
ஆரணி: ஆரணி அருகே, நீர் வளத்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் மீது, வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணி அடுத்த சம்புவராயநல்லுார் கிராமத்தை சேர்ந்த விவசாயி சுப்பிரமணி, 45. இவரும், அதே பகுதியை சேர்ந்த சில விவசாயிகளும், அக்கிராமத்திலுள்ள ஏரியின் மீது பாதை அமைத்து தரக்கோரி கடந்த சில மாதங்களாக, ஆரணி நீர் வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தனர். அதற்கு அதிகாரிகள் அவர்களிடம், 25,000 ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டுள்ளனர்.
இது குறித்து ஆரணி அடுத்த அரையாளம் கிராமத்தை சேர்ந்த புரட்சி பாரதம் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் அந்தோணிதாஸிடம் விவசாயிகள் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து கட்சி சார்பில், நீர் வளத்துறை அதிகாரிகளை கண்டித்து, ஆரணி தாலுகா அலுவலக பகுதியில் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். இருப்பினும், லஞ்சம் கேட்ட அதிகாரிகள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால், மீண்டும், இன்று, 28ம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்போவதாக அந்தோணிதாஸ் தெரிவித்திருந்தார்.
இதனால் ஆரணி டி.எஸ்.பி., சுரேஷ் சண்முகம், நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் அந்தோணிதாஸ் தரப்பில் கடந்த, 15ம் தேதி, ஆரணி நீர் வளத்துறை சுற்றுலா மாளிகையில், ஆரணி உப கோட்டம் பெண்ணையாறு உதவி செயற்பொறியாளர் ராஜேஷ் மற்றும் 10க்கும் மேற்பட்ட உதவி பொறியாளர்கள் பங்கேற்ற சமரச கூட்டம் நடந்தது.
கூட்டத்தில், லஞ்சம் வாங்காமல், பாதை அமைத்து கொடுக்க மாட்டீர்களா என, அந்தோணிதாஸ் கேட்டார். இதனால் இரு தரப்புக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அப்போது உதவி செயற்பொறியாளர் ராஜேஷ், ஜாதிப்பெயரை கூறி ஆபாசமாக மிரட்டியதாக கூறி, ஆந்தோணிதாஸ், ஆரணி டவுன் போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன்படி, விசாரணை நடத்திய போலீசார், உதவி செயற்பொறியாளர் ராஜேஷ் மீது, வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில், வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.