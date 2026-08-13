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﻿ தமிழகம் முழுதும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு மக்கள் போராட்டம் அதிகரிப்பு

﻿ தமிழகம் முழுதும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு மக்கள் போராட்டம் அதிகரிப்பு

ADDED : ஆக 13, 2026 05:52 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 05:52 AM

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- நமது நிருபர் - தமிழகம் முழுதும் குடிநீர் தட்டுப்பாடு காரணமாக, மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவது, அதிகரித்து வருகிறது.

தமிழக மக்களின் குடிநீர் தேவையை சரி செய்ய, குடிநீர் வழங்கல் துறை, 25 திட்டங்களை மேற்கொள்கிறது.

ஆறு, ஏரி, அணைகளிலிருந்து எடுக்கப்படும் தண்ணீர், தொட்டிகளில் சேகரிக்கப்பட்டு, மக்களுக்கு குடிநீராக வினியோகம் செய்யப்படுகிறது. இது தவிர நிலத்தடி நீரும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மக்களுக்கான குடிநீர் வினியோகத்தை, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மேற்கொண்டுள்ளன.

பருவமழை குறைவு உள்ளிட்ட காரணங்களால், குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதுடன், பொதுமக்களுக்கு குடிநீர் வினியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், பல இடங்களில் மக்கள் குடிநீர் கேட்டு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இது குறித்து, உள்ளாட்சி அதிகாரிகள் சிலர் கூறியதாவது:

நீர் நிலைகளில் இருந்து, கூட்டு குடிநீர் திட்டங்கள் வழியே தண்ணீர் எடுத்து வினியோகிப்பது, குடிநீர் வழங்கல் துறையின் பணி. ஆனால், வறட்சி பாதிப்பை எதிர்கொள்ள திட்டமிடாமல், துறை அதிகாரிகள் இருந்து விட்டனர்.

நீர்நிலைகளில் தண்ணீர் இல்லாதபோது, அதற்கு மாற்று ஏற்பாடாக, நகராட்சி நிர்வாகத்துறையும், ஊரக வளர்ச்சி துறையும், தங்கள் பகுதிகளில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்து, தண்ணீருக்கு ஏற்பாடு செய்திருக்க வேண்டும்.

ஆனால், த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்ததும், பழைய டெண்டர்களை ரத்து செய்து விட்டது. இதனால், கூட்டு குடிநீர் திட்டங்களின் குழாய்கள் சீரமைக்கப்படவில்லை.

மாற்று ஏற்பாடு செய்வதற்கு நிதி ஒதுக்கப்படாமல் உள்ளது. துறை மானிய கோரிக்கை முடிந்ததும், நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, குடிநீர் திட்டப் பணிகள் துவக்கப்படும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

தமிழகம் முழுதும் இம்மாதம் நடந்த மறியல் போராட்டங்களில் சில... தேதி போராட்டம் நடந்த இடம் ஆக.,1 திண்டிவனம், மரக்காணம் - முருகேரி மெயின் சாலை ஆக.,1 மணப்பாறை, பொன்சிங்கம்பட்டி - மணப்பாறை சாலை ஆக.,3 சென்னை ஈ.சி.ஆர்., சாலையில் உத்தண்டி பகுதி ஆக., 3 திருப்பூரில், காங்கேயம் - தாராபுரம் சாலை ஆக.,5 திருப்பூர், சின்னக்கம்பாளையம், தாராபுரம் - - உடுமலை நெடுஞ்சாலை ஆக.,5 செங்கல்பட்டு, அபிராமிபுரம் ஆக.,7 திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செங்கத்தில் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகம் முற்றுகை ஆக.,8 சங்கராபுரத்தில், அரசம்பட்டு - சங்கராபுரம் சாலை ஆக., 9 வேளாங்கண்ணியில், ஒரத்துார் ரவுண்டானா ஆக.,9 திருக்கோவிலுார் அடுத்த கீரனுார் ஆக., 10 திண்டுக்கல் மாவட்டம், சாணார்பட்டி ஊராட்சி அலுவலகம் முற்றுகை ஆக.,10 நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், மேல்பிடாகை சாலை ஆக.,11 நாகப்பட்டினம் நகராட்சி பகுதி ஆக.,11 துாத்துக்குடி மாவட்டம், சிலுவைப்பட்டி ***



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