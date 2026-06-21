காளிங்கராயன் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தம்
காளிங்கராயன் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தம்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:17 AM
புன்செய்புளியம்பட்டி: பவானிசாகர் அணையில் இருந்து, காளிங்கராயன் பாசனத்துக்கு திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டது.
பவானிசாகர் அணை நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில், கடந்த சில மாதங்-களாக மழை இல்லாததால் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைந்தது. மேலும் அணையில் இருந்து, காளிங்கராயன் மற்றும் அரக்கன்-கோட்டை தடப்பள்ளி பாசனத்துக்கு, நீர் திறக்கப்பட்டதால் அணை நீர்மட்டம் சரிந்தது. இந்நிலையில் அணையில் இருந்து, காளிங்கராயன் பாசனத்துக்கு திறக்கப்பட்ட 500 கன அடி நீர் நேற்று முற்றிலும் நிறுத்தப்பட்டது. அதேசமயம், அரக்கன்-கோட்டை தடப்பள்ளி பாசனத்துக்கு, 650 கன அடி தண்ணீர், குடிநீர் தேவைக்காக, 100 கன அடி நீர் மற்றும் கீழ் பவானி வாய்க்-காலில் 5 கன அடி என மொத்தம் 755 கன அடி தண்ணீர் வெளி-யேற்றப்படுகிறது.நேற்றைய நிலவரப்படி பவானிசாகர் அணையின் நீர்மட்டம், 55.24 அடியாகவும் (மொத்த நீர்மட்டம் 105 அடி), நீர் இருப்பு 5.8 டி.எம்.சி.,யாகவும் உள்ளது. அணைக்கு வினாடிக்கு, 21 கன அடி தண்ணீர் வந்து
கொண்டிருந்தது.