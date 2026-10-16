இடைத்தேர்தலில் எங்களுக்கு கொடுத்த வேலையை சரியாக செய்தோம்; சொல்கிறார் வேலுமணி
இடைத்தேர்தலில் எங்களுக்கு கொடுத்த வேலையை சரியாக செய்தோம்; சொல்கிறார் வேலுமணி
ADDED : அக் 16, 2026 08:03 PM
ADDED : அக் 16, 2026 08:03 PM
கோவையில் அவரது பேட்டி;
2 தொகுதிகளிலும் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தது மிக பெரிய வருத்தம்தான். 3 மாதங்களுக்கு முன் தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றோம். இன்றைக்கு இரு தொகுதிகளிலும் தோல்வி அடைந்திருக்கிறோம் என்பது வருத்தம்.
இதற்கு முன்பு தேர்தல் நடைபெற்ற போது தாராபுரம் தொகுதிக்கு நான்தான் தேர்தல் வேலை பார்த்தேன். கிட்டத்தட்ட 80000 ஓட்டுக்கு மேல் வாங்கினோம். ஜெயிக்க வைத்தோம். இப்போது பாதி ஓட்டுகள் தான் வந்திருக்கிறது, இரட்டை இலைக்கும், அதிமுகவுக்கு கொஞ்சம் ஓட்டுகள் குறைந்திருக்கிறது என்பது கொஞ்சம் வருத்தம்தான்.
இந்த முறை தொகுதிக்கு 4 பூத்கள் எங்களுக்கு தந்திருந்தனர். எங்களுக்கு கொடுத்த வேலையை 4 பூத்களிலும் சரியாக பார்த்தோம். அங்கு தேர்தல் பணியில் உள்ளவர்களுக்கு அனைத்தையும் செய்து கொடுத்தோம். இன்னும் சொல்லப்போனால் 2 பூத்களில் அதிக ஓட்டுகளை வாங்கி கொடுத்துள்ளோம்.
கட்சி நல்லாயிருக்க வேண்டும், ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன், அதிமுக எங்கள் கட்சி. இதைவிட்டு நாங்கள் ஏன் வெளியே போகவேண்டும்.
இவ்வாறு எஸ்பி வேலுமணி கூறினார்.