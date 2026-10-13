குழந்தைகளுக்கு ‘கேக்’ வழங்கும் திட்டம் சரமாரி கேள்வி எழுப்பும் ‘வீ த லீடர்ஸ்’
குழந்தைகளுக்கு ‘கேக்’ வழங்கும் திட்டம் சரமாரி கேள்வி எழுப்பும் ‘வீ த லீடர்ஸ்’
UPDATED : அக் 13, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 13, 2026 08:28 PM
சென்னை: ‘பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு, ‘கேக்’ வழங்கும் திட்டத்தை, அரசு மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும்’ என, ‘வீ த லீடர்ஸ்’ அமைப்பின் பொதுச்செயலர் அஸ்பயர் சுவாமிநாதன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
குழந்தைகள் தினத்துக்காக, பள்ளிக்குழந்தைகள் 61.84 லட்சம் பேருக்கு, 9.27 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், ‘கேக்’ வழங்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. குழந்தைகளுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதை யாரும் எதிர்க்கவில்லை. ஆனால், இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையத்தின் சான்றிதழ், ஆய்வக சோதனை, 30 நாள்கள் காலாவதி ஆகாத நிலை போன்ற பாதுகாப்பு நிபந்தனைகள், கேக்கிற்கு அவசியம்.
அதேபோல், 61.84 லட்சம் கேக்குகளை பாதுகாப்பாக, ஒவ்வொரு குழந்தையின் கையிலும் செல்வதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இதில் வெறும் 0.01 சதவீத தவறு நேரிட்டாலும், 600 குழந்தைகள் பாதிக்கக்கூடும். மேலும், கேக்கில் சர்க்கரை, கொழுப்பு உள்ளிட்ட ஊட்டச்சத்து உள்ளடக்கங்கள் என்ன; ஒவ்வொரு தொகுப்புக்கும் ஓர் சுய சோதனை செய்யப்படுமா; ஏதேனும் ஓர் தொகுப்பில் பிரச்னை எனில், உடனடியாக அதை திரும்பப் பெறும் வழிமுறை உள்ளதா என, பல சந்தேகங்கள் எழுகின்றன.
30 நாள்கள் கெடாமல் இருக்க, அந்த கேக்கிற்குள் என்ன உள்ளது என்பதையும், அரசு வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும். அசம்பாவிதம் நடந்த பின், விசாரணை நடத்துவதற்கு பதில், அது நடக்காமல் தடுப்பதே நல்ல நிர்வாகம். எனவே, இந்த திட்டத்தை அரசு மறு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.