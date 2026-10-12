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கிருஷ்ணகிரி: அண்ணாமலை பங்கேற்கும், ‘வீ த லீடர்ஸ்’ மகளிர் மாநாட்டிற்கான பந்தல் அமைக்க நேற்று பூமி பூஜை நடந்தது.
பா.ஜ., மாநில தலைவராக இருந்த அண்ணாமலை, கடந்த ஜூன், 5ல், அக்கட்சியில் இருந்து விலகி, ‘வீ த லீடர்ஸ்’ என்ற அமைப்பை உருவாக்கினார். அந்த அமைப்பில் தற்போது, 21 லட்சம் பேர் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். இந்நிலையில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் அடுத்துள்ள வெங்கடேஸ்வரா திடலில் வரும், 22ல், மண்டல அளவிலான மகளிர் மாநாடு நடக்கிறது. இதில், ‘வீ த லீடர்ஸ்’ அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை பங்கேற்கிறார். இதற்கு மேடை அமைப்பதற்கான பூமி பூஜை நேற்று நடந்தது. முன்னாள் எம்.பி., நரசிம்மன் தலைமை வகித்தார்.
கிருஷ்ணகிரியில் வரும் 22ல் ‘வீ த லீடர்ஸ்’ மகளிர் மாநாடு
கிருஷ்ணகிரியில் வரும் 22ல் ‘வீ த லீடர்ஸ்’ மகளிர் மாநாடு
UPDATED : அக் 12, 2026 06:18 PM
ADDED : அக் 12, 2026 06:06 PM
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கிருஷ்ணகிரி: அண்ணாமலை பங்கேற்கும், ‘வீ த லீடர்ஸ்’ மகளிர் மாநாட்டிற்கான பந்தல் அமைக்க நேற்று பூமி பூஜை நடந்தது.
பா.ஜ., மாநில தலைவராக இருந்த அண்ணாமலை, கடந்த ஜூன், 5ல், அக்கட்சியில் இருந்து விலகி, ‘வீ த லீடர்ஸ்’ என்ற அமைப்பை உருவாக்கினார். அந்த அமைப்பில் தற்போது, 21 லட்சம் பேர் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர். இந்நிலையில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் அடுத்துள்ள வெங்கடேஸ்வரா திடலில் வரும், 22ல், மண்டல அளவிலான மகளிர் மாநாடு நடக்கிறது. இதில், ‘வீ த லீடர்ஸ்’ அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை பங்கேற்கிறார். இதற்கு மேடை அமைப்பதற்கான பூமி பூஜை நேற்று நடந்தது. முன்னாள் எம்.பி., நரசிம்மன் தலைமை வகித்தார்.