'ஜெம்' வீரமணியை மிரட்டி பணம் பறித்தோம்; போலீசாரிடம் தோழி சாந்தி வாக்குமூலம்
'ஜெம்' வீரமணியை மிரட்டி பணம் பறித்தோம்; போலீசாரிடம் தோழி சாந்தி வாக்குமூலம்
ADDED : செப் 28, 2026 04:40 AM
ADDED : செப் 28, 2026 04:40 AM
சென்னை: 'தொழில் வர்த்தகர், 'ஜெம்' வீரமணியின் சபலத்தை பயன்படுத்தி, அவரை மிரட்டி பணம் பறித்தோம்' என, அவரது தோழி சாந்தி, 61, வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
அவர் அளித்துள்ள வாக்குமூலம் பற்றி போலீசார் கூறியதாவது: வீரமணியால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியர் யார் யார்? எவ்வளவு பணம் கைமாறியது என்பது குறித்து, சாந்தியிடம் 200 கேள்விகள் கேட்டு வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
வீரமணியின், 'ஜெம்' கிரானைட்ஸ் நிறுவனத்தில் கணக்கு பிரிவு அலுவலராகச் சேர்ந்த சாந்தி, அவரின் நம்பிக்கையை பெற்றார்; இதனால், தோழி போலவே வழி நடத்தப்பட்டு உள்ளார். ஆனால், சிறுமியருடன் பாலியல் உறவு கொள்ளும் பழக்கம் வீரமணிக்கு இருப்பது, சாந்திக்கு தெரிய வந்ததும், குற்றத்திற்கு உடந்தையாக இருந்துள்ளார்.
இதனால், சாந்தி, அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன் வசிக்க, சென்னை தேனாம்பேட்டையில் சொகுசு பங்களா ஒன்றை வாடகைக்கு எடுத்து கொடுத்துள்ளார் வீரமணி. எனினும், சாந்திக்கும், வீரமணிக்கும் தகாத உறவு இருக்கலாம் என, மகேந்திர சிம்ஹனுக்கு சந்தேகம் எழுந்தது. இதனால், குடும்பத்தில் பிரச்னை வெடித்தது. அப்போது தான், வீரமணியின் சபலம் குறித்து, கணவரிடம் சாந்தி தெரிவித்துள்ளார்.
பின், இருவரும் கூட்டுச் சதி செய்து, தங்கள் வீட்டு படுக்கை அறையில் ரகசிய கேமரா பொருத்தி, வீரமணி தொடர்பான சர்ச்சை வீடியோக்களை பதிவு செய்துள்ளனர்; அவற்றை இணையத்தில் வெளியிட்டு விடுவதாக மிரட்டி பணம் பறித்துள்ளனர்.
ஒரு கட்டத்தில் சாந்திக்கு, வீட்டு வாடகை தர வீரமணி மறுத்துள்ளார். இதனால், தம்பதிக்கு ஆத்திரம் ஏற்பட்டுள்ளது. வீடியோக்களை வெளியிட்டு விடுவோம் என்று மிரட்டி, சென்னை ஈ.சி.ஆரில் உள்ள, 100 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நிலத்தை விற்க வைத்துள்ளனர். இவ்வாறு கூறினர்.
போலீஸ் காவல் விசாரணைக்கு பின், சாந்தி, மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகியோர் நேற்று மீண்டும் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
இதற்கிடையே, வீரமணி தொடர்பான, 'போக்சோ' வழக்கை விசாரித்து வரும், சென்னை போலீசின் சிறப்பு புலனாய்வு குழு அதிகாரிகள், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் படம் மற்றும் வீடியோ வெளியிட்ட இணையதளங்களுக்கு, 'நோட்டீஸ்' வழங்கி உள்ளனர். பதிவுகளை நீக்காத 40 இணையதளங்கள் மீது வழக்கும் பதிவு செய்துள்ளனர்.