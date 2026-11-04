எங்கிருந்தாலும் தமிழால் இணைவோம்; ஜெர்மனியில் தமிழர்களுடன் அமைச்சர் கீர்த்தனா சந்திப்பு
எங்கிருந்தாலும் தமிழால் இணைவோம்; ஜெர்மனியில் தமிழர்களுடன் அமைச்சர் கீர்த்தனா சந்திப்பு
ADDED : நவ 04, 2026 04:33 PM
ADDED : நவ 04, 2026 04:33 PM
ஜெர்மனியின் முனிச் நகரில் வாழும் தமிழர்களை அமைச்சர் கீர்த்தனா சந்தித்து பேசி உள்ளார்.
அவரது பதிவு: ஜெர்மனியின் முனிச் நகரில் வாழும் தமிழ்ச் சொந்தங்களைச் சந்தித்து கலந்துரையாடிய தருணம் மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் மனநிறைவையும் அளித்தது. தமிழ்ச் சமூக அமைப்பின் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த அன்பான சந்திப்பு, உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் வாழ்ந்தாலும் தமிழால் ஒன்றிணைந்திருக்கும் நம் மக்களின் ஒற்றுமையையும் பாசத்தையும் வெளிப்படுத்தும் வகையில் அமைந்தது.
தமிழக அரசின் தொழில்துறை சார்ந்த முன்னெடுப்புகள், வளர்ச்சித் திட்டங்கள், தொலைநோக்குப் பார்வைகள் மற்றும் எனது இந்தப் பயணத்தின் நோக்கங்கள் குறித்து தமிழ்ச் சொந்தங்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. தொடர்ந்து நடந்த கலந்துரையாடல், கேள்வி-பதில் நிகழ்வில், புலம்பெயர் தமிழர்களின் கேள்விகள், கருத்துகள் மற்றும் ஆலோசனைகளைக் கேட்டறிந்தேன். அவர்களின் கேள்விகளுக்குப் பதிலளித்து, அவர்களுடன் நேரடியாக உரையாடியது மகிழ்ச்சியளித்தது.
தமிழர்களின் தனித்துவமான பண்பாடான 'விருந்தோம்பல்' மரபினைப் போற்றும் வகையில், ஏற்பாட்டாளர்கள் அளித்த அன்பான வரவேற்பும், பாரம்பரிய உணவு விருந்தும் இந்தச் சந்திப்பை மேலும் சிறப்பாக்கின. அனைத்து தமிழ்ச் சொந்தங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். எங்கிருந்தாலும் தமிழால் இணைவோம். தமிழகத்தின் வளர்ச்சிப் பயணத்தில் உலகத் தமிழர்களும் இணைந்திடுவோம். இவ்வாறு அமைச்சர் கீர்த்தனா கூறியுள்ளார்.