அமைச்சரவையில் பங்கேற்க மாட்டோம்: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் எம்.பி., உறுதி
அமைச்சரவையில் பங்கேற்க மாட்டோம்: இந்திய கம்யூனிஸ்ட் எம்.பி., உறுதி
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:37 AM
ஈரோடு: -: ''தமிழக வெற்றிக் கழக அமைச்சரவையில் ஒருபோதும் பங்கேற்க மாட்டோம்,'' என, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த சுப்பராயன் எம்.பி., தெரிவித்தார்.
ஈரோட்டில் நேற்று அவர் கூறியதாவது: தமிழகத்தில், முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசு, தேர்தலின்போது அளித்த வாக்குறுதிகளான, பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்டவற்றை நிறைவேற்ற வேண்டும்.
த.வெ.க., அமைச்சரவையில் நாங்கள் ஒருபோதும் பங்கேற்க மாட்டோம். இதுகுறித்து, சமீபத்தில் எங்கள் மாநில செயலர் கூறியது, தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கலாம். அமைச்சரவையில் பங்கேற்பது பற்றி கட்சி முடி வெடுக்கவில்லை.
த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவளிப்போம். அரசு எடுக்கும் முடிவின் தன்மைக்கேற்பவே எங்கள் எதிர்ப்பும் ஆதரவும் இருக்கும் என, ஏற்கனவே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் அறிவித்து விட்டது.
அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, பிற கட்சியில் சேர்வதை எதிர்க்கிறோம்; வெறுக்கிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.