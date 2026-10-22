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சென்னை: மாமன்னர் ராஜராஜ சோழனின் 1041வது சதய விழாவையொட்டி, முதல்வர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தமிழர்களின் பெருமையையும், தமிழர் கட்டடக்கலை மற்றும் நிர்வாகத் திறனின் மகத்துவத்தையும் உலகரங்கில் நிலைநாட்டிய மாமன்னர் ராஜராஜ சோழனின் 1041வது சதய விழா நன்னாளில் அவருக்கு எனது புகழ் வணக்கங்கள்.
ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும் கம்பீரமாக நிற்கும் தஞ்சைப் பெரிய கோயில் மூலம் தமிழர்களின் கலை, பண்பாடு மற்றும் கட்டடக்கலைச் சிறப்பை உலகிற்குப் பறைசாற்றிய அவரது வரலாற்றுப் பெருமை என்றும் நிலைத்து நிற்கும்.
தமிழர் பெருமையைப் போற்றுவோம். தமிழர் வரலாற்றையும், பண்பாட்டையும் அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு செல்வோம். இவ்வாறு முதல்வர் விஜய் கூறியுள்ளார்.
தமிழர் வரலாற்றை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வோம்; முதல்வர் விஜய் உறுதி
தமிழர் வரலாற்றை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்வோம்; முதல்வர் விஜய் உறுதி
ADDED : அக் 22, 2026 05:21 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:21 PM
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சென்னை: மாமன்னர் ராஜராஜ சோழனின் 1041வது சதய விழாவையொட்டி, முதல்வர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தமிழர்களின் பெருமையையும், தமிழர் கட்டடக்கலை மற்றும் நிர்வாகத் திறனின் மகத்துவத்தையும் உலகரங்கில் நிலைநாட்டிய மாமன்னர் ராஜராஜ சோழனின் 1041வது சதய விழா நன்னாளில் அவருக்கு எனது புகழ் வணக்கங்கள்.
ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடந்தும் கம்பீரமாக நிற்கும் தஞ்சைப் பெரிய கோயில் மூலம் தமிழர்களின் கலை, பண்பாடு மற்றும் கட்டடக்கலைச் சிறப்பை உலகிற்குப் பறைசாற்றிய அவரது வரலாற்றுப் பெருமை என்றும் நிலைத்து நிற்கும்.
தமிழர் பெருமையைப் போற்றுவோம். தமிழர் வரலாற்றையும், பண்பாட்டையும் அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு செல்வோம். இவ்வாறு முதல்வர் விஜய் கூறியுள்ளார்.