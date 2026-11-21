மீனவ மக்களின் நலன்களை பேணிப் பாதுகாப்போம்: முதல்வர் விஜய் உறுதி
மீனவ மக்களின் நலன்களை பேணிப் பாதுகாப்போம்: முதல்வர் விஜய் உறுதி
ADDED : நவ 21, 2026 11:02 AM
ADDED : நவ 21, 2026 11:02 AM
சென்னை: முதல்வர் விஜய் வெளியிட்ட அறிக்கை: கடல் அலைகளின் ஆர்ப்பரிப்பையும், இயற்கையின் சவால்களையும் எதிர்கொண்டு, தங்கள் உயிரையும், உடைமையையும் பணயம் வைத்து உழைக்கும் மீனவப் பெருமக்களுக்கு உலக மீனவர் தினத்தில் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தங்களின் கடின உழைப்பால் நாட்டின் உணவுப் பாதுகாப்பிற்கும், பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் பெரும்பங்காற்றி வரும் மீனவப் பெருமக்களின் அர்ப்பணிப்பு மகத்தானது. மீனவச் சமுதாயத்தின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தி, அவர்களின் பாதுகாப்பான மற்றும் வளமான எதிர்காலத்தை உறுதிசெய்வது நம் அனைவரின் கடமையாகும். மீனவப் பெருமக்களின் நலன்களை பேணிப் பாதுகாப்போம். இவ்வாறு முதல்வர் விஜய் கூறியுள்ளார்.
தமிழக பாஜ தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வெளியிட்ட அறிக்கை: கடலையே வாழ்வாதாரமாகக் கொண்டு, இயற்கையின் சவால்களையும் எதிர்கொண்டு, நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் உணவுப் பாதுகாப்பிற்கும் அரும்பங்காற்றி வரும் மீனவப் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த உலக மீனவர் தின நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தங்களின் கடின உழைப்பாலும், அயராத அர்ப்பணிப்பாலும் கடல்சார் வளங்களைப் பாதுகாத்து, மக்களின் உணவுத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் மீனவச் சொந்தங்களின் சேவை போற்றுதலுக்குரியது. அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதும், பாதுகாப்பான மீன்பிடித் தொழிலை உறுதி செய்வதும் நம் அனைவரின் கடமையாகும்.
மீனவப் பெருமக்களின் வாழ்க்கையில் வளமும், நலமும், மகிழ்ச்சியும் பெருகிடவும், கடலுக்குச் செல்லும் ஒவ்வொரு மீனவரும் பாதுகாப்பாகக் கரை திரும்பிடவும் எல்லாம் வல்ல இறைவனைப் பிரார்த்தித்து, மீனவச் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை இனிய உலக மீனவர் தின நல்வாழ்த்துகளை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். இவ்வாறு நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.