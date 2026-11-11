திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவோம்: ஹிந்து மக்கள் கட்சி அர்ஜுன் சம்பத் பேட்டி
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவோம்: ஹிந்து மக்கள் கட்சி அர்ஜுன் சம்பத் பேட்டி
ADDED : நவ 11, 2026 12:14 AM
ADDED : நவ 11, 2026 12:14 AM
கோவை: திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது கோர்ட் உத்தரவுப்படி கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி, ஹிந்து மக்கள் கட்சி சார்பில், கோரிக்கை ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட உள்ளதாக, ஹிந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.
மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில், கந்த சஷ்டி விழா நேற்று துவங்கியது. முதல் நாளான நேற்று, ஹிந்து மக்கள் கட்சி தலைவர் அர்ஜுன் சம்பத், சுவாமி தரிசனம் செய்தார். அப்போது, திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் நடக்கும் சூரசம்ஹார வேள்வியில், பூர்ணாகுதி செய்யப்படவுள்ள 1½ கிலோ வெள்ளியை கொடுத்து, சுப்பிரமணிய சுவாமி முன் வைத்து பூஜித்து பெற்றுக் கொண்டார்.
அதன்பின், நிருபர்களிடம் அர்ஜுன் சம்பத் கூறுகையில்,திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் நடக்கும், சூரசம்ஹார வேள்வியில், பூர்ணாகுதி செய்வதற்காக, 1½ வெள்ளியை, தமிழக சிவசேனா அமைப்பின் தலைவர் திருமுருகன் தினேஷ் வழங்குகிறார். அந்த வெள்ளியை, மருதமலையான் முன்வைத்து பூஜித்து பெற்று கொண்டோம். மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில், 184 அடி உயர முருகன் சிலை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆனால், சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கும் என, சிலர் வேண்டுமென்றே உள்நோக்கத்துடன் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடுத்து, தடை பெற்றுள்ளனர். இந்த வழக்கில், முருகன் சிலை அமைப்பதற்கான சாதகமான தீர்ப்பு வர வேண்டும் எனவும் வேண்டி கொண்டோம்.
திருப்பரங்குன்றத்தில், கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற, கோர்ட் உத்தரவிட்டும், கடந்த தி.மு.க., அரசு அதனை புறந்தள்ளியது. வரக்கூடிய கார்த்திகை தீபத்தன்று, கோர்ட் உத்தரவுபடி, திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கோர்ட் உத்தரவை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி, திருப்பரங்குன்றத்தில்,ஹிந்து மக்கள் கட்சி சார்பில் கோரிக்கை ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த உள்ளோம்,’’ என்றார்.