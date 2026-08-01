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வேலுார்: ''தமிழகத்திற்கு தேவையான வேளாண் நிதியை மத்திய அரசிடம் கேட்டு பெறுவோம்,'' என, வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத் தெரிவித்துள்ளார்.
வேலுார், தொரப்பாடியில் உள்ள வேளாண் அலுவலகத்தில் வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். பின், அவர் அளித்த பேட்டி: விதைகள் சரியாக விவசாயிகளுக்கு சென்று சேர்கிறதா ? என்பது குறித்து வேலுார் வேளாண் அலுவலகத்தில் ஆய்வு செய்தேன்.
எல் நினோ பருவ நிலை மாற்றத்தால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறுகிறீர்கள். கண்டிப்பாக விவசாயிகளுக்கு நல்லது நடக்கும். தமிழகத்திற்கு தேவையான வேளாண் நிதியை கண்டிப்பாக மத்திய அரசிடம் கேட்டு பெறுவோம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
மத்திய அரசிடம் நிதி பெறுவோம்: அமைச்சர் வினோத் திட்டவட்டம்
மத்திய அரசிடம் நிதி பெறுவோம்: அமைச்சர் வினோத் திட்டவட்டம்
ADDED : ஆக 01, 2026 09:17 PM
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வேலுார்: ''தமிழகத்திற்கு தேவையான வேளாண் நிதியை மத்திய அரசிடம் கேட்டு பெறுவோம்,'' என, வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத் தெரிவித்துள்ளார்.
வேலுார், தொரப்பாடியில் உள்ள வேளாண் அலுவலகத்தில் வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். பின், அவர் அளித்த பேட்டி: விதைகள் சரியாக விவசாயிகளுக்கு சென்று சேர்கிறதா ? என்பது குறித்து வேலுார் வேளாண் அலுவலகத்தில் ஆய்வு செய்தேன்.
எல் நினோ பருவ நிலை மாற்றத்தால் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறுகிறீர்கள். கண்டிப்பாக விவசாயிகளுக்கு நல்லது நடக்கும். தமிழகத்திற்கு தேவையான வேளாண் நிதியை கண்டிப்பாக மத்திய அரசிடம் கேட்டு பெறுவோம். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.