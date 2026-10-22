பதுக்கலை தடுத்து அரிசி விலை உயர்வை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவோம்; அமைச்சர் வெங்கடரமணன் உத்தரவாதம்
பதுக்கலை தடுத்து அரிசி விலை உயர்வை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவோம்; அமைச்சர் வெங்கடரமணன் உத்தரவாதம்
ADDED : அக் 22, 2026 07:52 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:52 PM
மதுரை வெங்கடாஜலபுரத்தில் உள்ள 6000 டன் கொள்ளளவுள்ள தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக கிட்டங்கியில் (டி.என்.சி.எஸ்.சி.,) வைக்கப்பட்டிருந்த அரிசி, எண்ணெய், கோதுமை, பருப்பு வகைகளை அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார்.
நிருபர்களிடம் அவர் கூறியதாவது: கிலோ ரூ.30க்கு அரிசி விநியோகம், பருப்பு உற்பத்தி, விலைவாசி, அரிசி பதுக்கல் தொடர்பாக ஆய்வு செய்கிறோம். அரிசி பதுக்கலை தடுத்து விரைவில் அரிசி விலை உயர்வை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவோம்.
கிலோ ரூ.30 க்கான அரிசிக்கு மக்களிடம் வரவேற்பு உள்ளது. ஒரு சில இடங்களில் வெள்ளை நிற அரிசி கிடைப்பதில்லை என்கின்றனர். தரமான அரிசியை கண்டறிந்து மக்களுக்கு விநியோகம் செய்கிறோம்.
தமிழகத்தில் சன்னரக நெல் உற்பத்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. நெல் கொள்முதல் மையத்தில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல்லை உடனடியாக அரிசியாக மாற்ற உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
திறந்தவெளியில் செயல்படும் நெல் கொள்முதல் குடோன்கள், மூடிய பாதுகாப்பான குடோன்களாக மாற்றப்பட்டு வருகிறது. வரும் காலத்தில் நெல்லை பாதுகாப்பாக வைத்து தரமான அரிசி வழங்கப்படும்.
அமைச்சரான பின், அரிசி ரேஷன் கார்டை உணவுப்பொருள் பெறாத கார்டாக நான் மாற்றிவிட்டேன். அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் உணவுப்பொருள் அல்லாத ரேஷன் கார்டாக மாற்றி உள்ளோம் என்றார்.