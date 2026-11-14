காங்., தமிழக தலைவருக்கு செல்வப்பெருந்தகை ‘அட்வைஸ்’
காங்., தமிழக தலைவருக்கு செல்வப்பெருந்தகை ‘அட்வைஸ்’
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 09:12 PM
சென்னை: ‘‘காங்., தமிழக தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர், கட்டுப்பாடுடன் பேசுவது நல்லது’’ என, தமிழக காங்., முன்னாள் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தார்.
சென்னையில், நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
தமிழகத்தில் சட்டம் – ஒழுங்கு, திருப்தியடையும் வகையில் இல்லை. அதை, இன்னும் பலப்படுத்த வேண்டும். முதல்வர் விஜய், திரைப்படங்களில் பேசிய வசனங்களை, நிஜ வாழ்க்கையில் செயல்படுத்த முடியாது என்பதற்கு, இந்த ஆறு மாத ஆட்சியே சாட்சி.
முதல்வர் விஜய், கடந்த 2009ல், காங்கிரசில் இணைய வேண்டும் என கூறியதாகவும், ஆனால், காங்., தலைவர்கள் சேர விடாமல் செய்ததாகவும், மாணிக்கம் தாகூர் கூறியுள்ளார். யார் அந்த தலைவர்கள் என்பதை, மாணிக்கம் தாகூர் சொல்ல வேண்டும். அவர் கொஞ்சம் கட்டுப்பாடுடன் பேசுவது நல்லது.
கள்ளக்குறிச்சி த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., விவகாரத்தில், முதல்வர் விஜய், வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும். அந்த எம்.எல்.ஏ., பாவம் என, மாணிக்கம் தாகூர் கூறுகிறார். அப்படி என்றால், கிரானைட் வீரமணி, எப்ஸ்டீன் ஆகியோர் பாவம் என கூற முடியுமா?
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.