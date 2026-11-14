ஓசூர் ஜி.ஹெச்.,சில் சிகிச்சையில் இருந்த வெல்டர் 6வது மாடியிலிருந்து குதித்து பலி
ஓசூர் ஜி.ஹெச்.,சில் சிகிச்சையில் இருந்த வெல்டர் 6வது மாடியிலிருந்து குதித்து பலி
UPDATED : நவ 14, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:22 PM
ஓசூர்: ஓசூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் இருந்த வெல்டர், 6வது மாடியிலிருந்து குதித்ததில் பலியானார்.
கிருஷ்ணகிரி அடுத்த, பூசாரிப்பட்டியை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன், 38. இவரது மனைவி சாரதா, 32. தம்பதிக்கு இரு மகள்கள், ஒரு மகன் உள்ளனர். தம்பதிக்குள் கருத்து வேறுபாடால், 4 ஆண்டுக்கு முன் பிரிந்தனர்.
தன் குழந்தைகளுடன், பூவத்தி கிராமத்தில் சாரதா வசிக்கிறார். ஓசூர் சீத்தாராம்மேடு பகுதியில் தங்கி, அப்பகுதியில் உள்ள பட்டறையில், ராஜேந்திரன் வெல்டிங் வேலை செய்து வந்தார். குழந்தைகளுடன் மனைவி பிரிந்து சென்றதால் மனமுடைந்த அவர், மது பழக்கத்திற்கு அடிமையானார்.
தினமும் மது குடித்தவர், சில நாட்களுக்கு முன், சபரிமலைக்கு மாலை அணிந்து, குடிப்பதை நிறுத்தினார். நேற்று முன்தினம் இரவு தன்னை யாரோ கொல்ல வருவதாகவும், தாக்க முயல்வதாகவும் நினைத்து, ராஜேந்திரன் மிரண்டு போனார்.
அவரை மீட்ட நண்பர்கள், ஓசூர் அரசு மருத்துவமனையில் நேற்று அதிகாலை அனுமதித்தனர். அதிக மது அருந்தும் பழக்கம் இருந்ததால், அவருக்கு இதுபோன்ற பிரச்னை ஏற்பட்டதாக டாக்டர்கள் தெரிவித்தனர்.
மருத்துவமனையின், 4வது மாடியில் அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. நேற்று காலை, 11:15 மணிக்கு தன் உறவினரிடம் பேசி கொண்டிருந்தவர், திடீரென தன் உடைகளை கழற்றி போட்டு விட்டு, நிர்வாணமாக மருத்துவமனையின், 6வது மாடிக்கு ஓடி, அங்கிருந்து கீழே குதித்தார்.
இதில், முதல் மாடியில் விழுந்த ராஜேந்திரனுக்கு, தலை, கை, கால், இடுப்பு பகுதியில் படுகாயம் ஏற்பட்டது. அவரை மீட்டு, சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. ‘கோமா’ நிலைக்கு சென்ற ராஜேந்திரன் மதியம், 12:40 மணிக்கு உயிரிழந்தார். ஓசூர் டவுன் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.