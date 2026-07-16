சென்னையில் சிக்கிய கள்ள நோட்டு கும்பலை இயக்கியது பாக்., பயங்கரவாதிகளா?
சென்னையில் சிக்கிய கள்ள நோட்டு கும்பலை இயக்கியது பாக்., பயங்கரவாதிகளா?
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:27 PM
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:27 PM
சென்னை: சென்னை மற்றும் தஞ்சாவூரில் பிடிபட்ட கள்ள நோட்டு கும்பலை சேர்ந்த நபர்கள், பாகிஸ்தான் சென்று வந்துள்ளதால், அவர்களின் பின்னணியில் பயங்கரவாதிகள் இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடக்கிறது.
கைது சென்னை திருவல்லிக்கேணியை சேர்ந்தவர் ஷபீக் ரகுமான், 37. இவர், ஜவுளி வியாபாரி போல, அதே பகுதியில் உள்ள தனியார் விடுதியில் தங்கியிருந்தார்; டிராவல்ஸ் நிறுவனமும் நடத்தி வருகிறார். கள்ள நோட்டு கும்பலைச் சேர்ந்த இவர், நேற்று முன்தினம் கைது செய்யப்பட்டார்.
இவரிடம் இருந்து, 11 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கள்ள நோட்டுகள் மற்றும் 11.21 லட்சம் ஒரிஜனல் ரூபாய் நோட்டுக்கள், 27.59 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள வெளிநாட்டு கரன்சிகளை, திருவல்லிக்கேணி போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
அவர் அளித்த தகவலின்படி, தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன், 40 என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டார்.
அவரிடம் இருந்து, 22.79 லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
இதுகுறித்து, ஒருங்கிணைந்த குற்றப் புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் கூறியதாவது:
கைதான நபர்களிடம் பறிமுதல் செய்த நான்கு பாஸ்போர்ட்டுகளையும் ஆய்வு செய்த போது தான், அவர்கள் பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு சென்று வந்தது தெரியவந்தது.
நம்பமுடியவில்லை ஜவுளி வியாபாரம் தொடர்பாக வெளிநாடுகளுக்கு சென்றதாக கூறுகின்றனர். ஆனால், அவர்கள் தெரிவிக்கும் பதில்கள் நம்பும்படியாக இல்லை.
வெளிநாடுகளில் சந்தித்த நபர்கள் குறித்து கேட்டால், அவர்களிடம் பதில் இல்லை. கள்ள நோட்டுகளை மாற்றுவதில், ஷபீக் ரகுமானுக்கு ரவிச்சந்திரன் வலது கரமாக இருந்துள்ளார். கள்ள நோட்டுகள் எப்படி கிடைத்தன என்பதற்கான பதிலும் இல்லை.
இவர்களின் மொபைல் போன் தொடர்புகளும் சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் உள்ளன.
இவர்களது பின்னணியில் பயங்கரவாதிகள் இருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடக்கிறது. இவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்த, சென்னையை சேர்ந்த புவனேஸ்வரி என்பவரிடமும் விசாரித்து வருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.