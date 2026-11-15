அமைச்சர் சொன்னது என்னாச்சு: கவுரவ விரிவுரையாளர்கள் கேள்வி: கவுரவ விரிவுரையாளர்கள் கடுப்பு
அமைச்சர் சொன்னது என்னாச்சு: கவுரவ விரிவுரையாளர்கள் கேள்வி: கவுரவ விரிவுரையாளர்கள் கடுப்பு
UPDATED : நவ 15, 2026 12:04 AM
ADDED : நவ 15, 2026 12:04 AM
சென்னை: காங்கிரசை சேர்ந்த தமிழக உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் அறிவித்தபடி, செப்., 1 முதல் உயர்த்தப்பட்ட ஊதியம் வழங்க அரசாணை வெளியிடாததால், கவுரவ விரிவுரையாளர்கள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரிகளில், 8,000த்திற்கும் அதிகமான கவுரவ விரிவுரையாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்களுக்கு தொகுப்பூதியமாக மாதம், 30 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது.
மற்ற மாநிலங்களுக்கு நிக ராக, தொகுப்பூதியம் வழங்க வேண்டும் என, கவுரவ விரிவுரையாளர்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர்.
இந்நிலையில், சென்னை பல்கலை வளாகத்தில், கடந்த அக்டோபரில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அமைச்சர் விஸ்வநாதன், ‘கவுரவ விரிவுரையாளர்களுக்கான ஊதிய உயர்வு, செப்., 1ம் தேதியிட்டு, நிலுவைத் தொகையாக வழங்கப்படும்’ என, தெரிவித்தார். இதற்கிடையே, கவுரவ விரிவுரையாளர் ஊதிய உயர்வு குறித்த அரசாணை, சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது.
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரிகளை சேர்ந்த, 8,741 கவுரவ விரிவுரையாளர்கள்; இன்ஜி., கல்லுாரிகளை சேர்ந்த, 391 கவுரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு, மாத ஊதியம் 30 ஆயிரம் ரூபாயில் இருந்து 35 ஆயிரம் ரூபாயாக, நவம்பர் 1ல் இருந்து வழங்கப்படும் என, அறிவிக்கப்பட்டது.
அதேபோல், 586 அரசு பாலிடெக்னிக் கவுரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு, நவ., 1ல் இருந்து, 25 ஆயிரம் ரூபாயில் இருந்து, 30 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
அமைச்சர் விஸ்வநாதன், செப்., 1 முதல் ஊதிய உயர்வு வழங்கப்படும் என, அறிவித்த நிலையில், அதற்கு மாறாக, நவ., 1ம் தேதியிட்டு ஊதிய உயர்வு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, கவுரவ விரிவுரையாளர்களிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
அரசு கல்லுாரி கவுரவ விரிவுரையாளர்கள் நலச் சங்க பொதுச்செயலர் அருணகிரி கூறியதாவது:
உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்தவர் என்பதால், அவரால் முதல்வரை சந்தித்து பேச முடியாத நிலை உள்ளது.
அதனால்தான், அமைச்சர் அறிவித்தபடி, செப்., 1 முதல் உயர்வு வழங்கப்படவில்லை. இதை கண்டித்து, டிசம்பர் மாதத்தில் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.