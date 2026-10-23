திமுக ஆட்சியில் எப்பேர்ப்பட்ட சம்பவங்கள் நடந்தன; அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பதிலடி
திமுக ஆட்சியில் எப்பேர்ப்பட்ட சம்பவங்கள் நடந்தன; அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பதிலடி
UPDATED : அக் 23, 2026 10:14 PM
ADDED : அக் 23, 2026 10:04 PM
UPDATED : அக் 23, 2026 10:14 PM ADDED : அக் 23, 2026 10:04 PM
-நமது நிருபர்-
சென்னையில் நிருபர்களுக்கு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அளித்த பேட்டி: கனிமொழியை கேட்டால், திமுக ஆட்சியில் எப்பேர்ப்பட்ட சம்பவங்கள் நடந்தன என்பது தெரியும். அவருடைய ஆட்சியில் என்ன நடந்தது என்பதை அவர்தான் சொல்ல வேண்டும். நம்முடைய ஆட்சியைப் பொருத்தவரைக்கும் தூய்மையான ஆட்சி. தமிழகத்தில் சிறப்பான ஆட்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.
முதல்வர் விஜய் எங்கு செல்கிறாரோ, அங்கு எல்லாம் மக்கள் வெள்ளம் கூடுகிறது. மக்கள் அவரை எப்படி வரவேற்கிறார்கள் என்பதற்கு இதுவே எடுத்துக்காட்டு. எல்லா அரசியல் நிகழ்ச்சிகளிலும் நான் பங்கேற்று கொண்டு தான் இருக்கிறேன். எந்தெந்த இடத்திற்கு எந்தெந்த அமைச்சர்கள் செல்ல வேண்டுமோ அந்த இடத்திற்கு அவர்கள் செல்கின்றனர்.
ஒரு அமைச்சர் அவரது துறை சார்பாக நடக்கும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் பங்கேற்கிறார். முதல்வர் விஜய் ஒவ்வொரு துறையையும் ஆராய்ந்து, நிதி நிலைமைக்கு ஏற்ப பணிகளை நிறைவேற்றி தருகிறார்; வெள்ளமே வந்தாலும் சென்னையில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்காது. இவ்வாறு அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறினார்.