போதிய பணியாளர்கள் இல்லாமல் மருத்துவ ஆய்வகத்தால் என்ன பலன்? ஐகோர்ட் நீதிபதிகள் கேள்வி
போதிய பணியாளர்கள் இல்லாமல் மருத்துவ ஆய்வகத்தால் என்ன பலன்? ஐகோர்ட் நீதிபதிகள் கேள்வி
UPDATED : நவ 07, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:06 PM
சென்னை: ‘வன விலங்குகள் சிகிச்சைக்கு நடமாடும் ஆய்வகங்களை அமைத்தால் மட்டும் போதாது; தேவையான பணியாளர்களையும் நியமிக்க வேண்டும்’ என, வனத்துறைக்கு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
வன விலங்குகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க, சர்வதேச ரீதியில் பயிற்சி பெற்ற கால்நடை மருத்துவர்களை கொண்ட அதி நவீன மருத்துவ வசதியை ஏற்படுத்தக் கோரி, சென்னை கோட்டூர்புரத்தைச் சேர்ந்த விலங்குகள் நல ஆர்வலர் முரளிதரன் மனு தாக்கல் செய்தார்.
அந்த மனு, நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார், ஜி.கே.முத்துக்குமார் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. முதன்மை தலைமை வனப் பாதுகாவலர் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில், ‘பல்வேறு மருத்துவ வசதிகளுடன், ‘ஏசி’ பொருத்தப்பட்ட நடமாடும் வனவிலங்கு மருத்துவ ஆய்வகம் திருச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. 2026 –- 27ம் நிதியாண்டில், தென் மாவட்டத்தில் ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில், இதேபோன்ற மற்றொரு ஆய்வகம் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது’ என கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிக்கையை பதிவு செய்த நீதிபதிகள், ‘திருச்சியில் உள்ள நடமாடும் மருத்துவ ஆய்வகத்தை ஆனைமலை, சத்தியமங்கலம், முதுமலை ஆகிய முக்கிய மூன்று சரணாலயங்களுக்கு அருகில் உள்ள கோவைக்கு மாற்ற வேண்டும். தென் மாவட்டங்களுக்கு அமைக்க உள்ள நடமாடும் மருத்துவ ஆய்வகத்தை, மதுரையில் அமைக்க வேண்டும். மேலும், தேவையான பணியாளர்களை நியமிக்காமல் நடமாடும் மருத்துவ ஆய்வகங்களை அமைப்பதால், எந்த பலனும் இல்லை’ என, கூறிய நீதிபதிகள், தேவையான பணியாளர்களை நியமித்து, அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டனர். விசாரணையை வரும் 27ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்துள்ளனர்.