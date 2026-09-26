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சென்னை: தமிழகத்தில், கூட்டுறவு வங்கிகள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள், பயிர் கடன், நகை கடன்கள் வழங்குகின்றன. மேலும், கூட்டுறவு பண்டகசாலைகள், கூட்டுறவு சங்கங்கள் சார்பில், ரேஷன் கடை, பல்பொருள் அங்காடி, மருந்தகம் போன்றவை நடத்தப்படுகின்றன.
இவற்றின் சேவை தொடர்பாக விவசாயிகள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் துறை பணியாளர்கள் தங்களது குறைகள், கோரிக்கைகளை தெரிவிக்க, 98840 00845 என்ற 'வாட்ஸாப்' எண், கூட்டுறவு துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த எண்ணை, ரேஷன் கடை உட்பட அனைத்து அலுவலகங்களிலும் எழுதி வைக்க, கூட்டுறவு துறை உத்தரவிட்டு உள்ளது.
கூட்டுறவு வங்கிகள் குறித்த புகார்களுக்கு 'வாட்ஸாப்' எண்
கூட்டுறவு வங்கிகள் குறித்த புகார்களுக்கு 'வாட்ஸாப்' எண்
ADDED : செப் 26, 2026 11:19 PM
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சென்னை: தமிழகத்தில், கூட்டுறவு வங்கிகள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள், பயிர் கடன், நகை கடன்கள் வழங்குகின்றன. மேலும், கூட்டுறவு பண்டகசாலைகள், கூட்டுறவு சங்கங்கள் சார்பில், ரேஷன் கடை, பல்பொருள் அங்காடி, மருந்தகம் போன்றவை நடத்தப்படுகின்றன.
இவற்றின் சேவை தொடர்பாக விவசாயிகள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் துறை பணியாளர்கள் தங்களது குறைகள், கோரிக்கைகளை தெரிவிக்க, 98840 00845 என்ற 'வாட்ஸாப்' எண், கூட்டுறவு துறையால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த எண்ணை, ரேஷன் கடை உட்பட அனைத்து அலுவலகங்களிலும் எழுதி வைக்க, கூட்டுறவு துறை உத்தரவிட்டு உள்ளது.