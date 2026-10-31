பி.எம்., கிசான் திட்டத்தில் புதிய பயனாளிகள் சேர்ப்பு எப்போது?
பி.எம்., கிசான் திட்டத்தில் புதிய பயனாளிகள் சேர்ப்பு எப்போது?
ADDED : அக் 31, 2026 07:26 PM
– நமது நிருபர் -–: பி.எம்., கிசான் திட்டத்தில், 2019க்கு பின் விண்ணப்பித்தவர்களுக்கும் திட்டப் பயன் கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
தீபாவளிக்கு முன்னதாக, நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகளுக்கு பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் 24வது தவணையாக, தகுதியான விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் தலா ரூ.2,000 நேற்று (அக்.,30) நேரடியாக செலுத்தப்பட்டது. கோவையில், 46 ஆயிரம் பேருக்கு தொகை வரவு வைக்கப்பட்டது.
தமிழகத்தில் 2018--–19ம் நிதியாண்டில் 21.61 லட்சம்; 2019–-20ல் 37.50 லட்சம்; 2020-–21ல் 44.58 லட்சம்; 2021–-22ல் 37.81 லட்சம்; 2022–-23ல் 32.29 லட்சம்; 2023–-24ல் 20.95 லட்சம் பயனாளிகள் இருந்தனர். நடப்பாண்டில் 21 லட்சம் பேர் வரை பயனாளிகளாக உள்ளனர்.
இத்திட்டத்தில் 2019க்கு முன் பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டுமே ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 தவணை முறையில் வழங்கப்படுவதாகவும், அதன்பின் விண்ணப்பித்தவர்கள் திட்டத்தில் சேர்க்கப்படவில்லை என்றும் விவசாயிகள் கூறுகின்றனர். தகுதியானவர்களை திட்டத்தில் இணைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது. சுமார் 1 லட்சம் புதிய விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘புதிதாக பதிவு செய்த விவசாயிகளும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறுவது குறித்து அரசு பரிசீலித்து வருகிறது. விவசாய நிலங்களை பரிமாற்றம் செய்தவர்கள், புதிதாக விவசாய நிலங்களை வாங்கி திட்டத்தில் பதிவு செய்தவர்களுக்கு பதிவு செய்யும் பணி தொடங்கவில்லை. இத்திட்டத்தில் பயன்பெறும் விவசாயிகள் இறந்திருந்தால், அவர்களின் வாரிசுதாரர்கள் இறப்பு சான்றிதழை சமர்ப்பித்து தொடர்ந்து பயன்பெறலாம்,’ என்றனர்.