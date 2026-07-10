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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ காந்தி மியூசிய சீரமைப்பு பணி எப்போது முடிவடையும்: கேட்கிறது உயர்நீதிமன்றம் கேட்கிறது உயர்நீதிமன்றம் 

﻿ காந்தி மியூசிய சீரமைப்பு பணி எப்போது முடிவடையும்: கேட்கிறது உயர்நீதிமன்றம் கேட்கிறது உயர்நீதிமன்றம் 

﻿ காந்தி மியூசிய சீரமைப்பு பணி எப்போது முடிவடையும்: கேட்கிறது உயர்நீதிமன்றம் கேட்கிறது உயர்நீதிமன்றம் 

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:09 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:09 AM

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மதுரை: மதுரை காந்தி மியூசிய சீரமைப்பு பணி எப்போது நிறைவடையும் என்பது குறித்து தமிழக அரசு தரப்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.

மதுரை கதிர் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு: மதுரையிலுள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க காந்தி மியூசியத்தில் ரூ.10.25 கோடியில் சீரமைப்பு பணி 2022 ல் துவங்கியது.பணி முடிந்து மியூசியம் மற்றும் நுாலகத்தை எப்போது மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவர் என தெரியவில்லை. நீண்ட காலமாக மூடப்பட்டுள்ளதால் மாணவர்கள், வரலாற்று ஆய்வாளர்கள், சுற்றுலா பயணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மியூசியம், நுாலகத்தின் சீரமைப்பு பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும். மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக மீண்டும் திறக்க வலியுறுத்தி தமிழக சுற்றுலாத்துறை முதன்மை செயலர், பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர், கலெக்டருக்கு மனு அனுப்பினேன். நடவடிக்கை மேற்கொள்ள உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

நீதிபதிகள் ஏ.டி.ஜெகதீஷ் சந்திரா, ஆர்.பூர்ணிமா அமர்வு விசாரித்தது.

காந்தி மியூசியம் நிர்வாக தரப்பு வழக்கறிஞர் செந்தில்குமார்: பொதுப்பணித்துறை பணியை மேற்கொள்கிறது. சிவில் மற்றும் எலக்ட்ரிக்கல் பணி முடிந்து விட்டது. டிஜிட்டல் பேனல்களை சரி செய்யும் பணி நடக்கிறது. மியூசிய வளாக பகுதியை முழுமையாக மூடவில்லை. ஒரு பகுதியில் போட்டோக்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. அங்கு பார்வையாளர்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். பணி விரைவில் முடிவடையும்.

நீதிபதிகள்: பணி முடிந்து ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர தினத்திற்குள் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வாய்ப்புள்ளதா.

இவ்வாறு வாதம் நடந்தது.

நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: எவ்வளவு நாட்களுக்குள் பணி நிறைவடையும் என சுற்றுலாத்துறை முதன்மை செயலர், பொதுப்பணித்துறை தலைமை பொறியாளர் ஜூலை 29 ல் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்றனர்.

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