சமூக நீதி மாணவர் விடுதிகளில் 3 நாள் முட்டை போவது எங்கே?
சமூக நீதி மாணவர் விடுதிகளில் 3 நாள் முட்டை போவது எங்கே?
UPDATED : நவ 06, 2026 12:08 AM
ADDED : நவ 05, 2026 06:36 PM
சென்னை: மாணவர் விடுதிகளில், வாரத்தில் ஏழு நாட்களும் முட்டை வழங்கப்படும் என சமூக நீதித் துறை அறிவித்துள்ள நிலையில், நான்கு நாட்கள் மட்டுமே முட்டை வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது.
தமிழகம் முழுதும் பள்ளி மற்றும் கல்லுாரி மாணவர்கள் தங்கும் வகையில், சமூக நீதித்துறை சார்பில் விடுதிகள் நடத்தப்படுகின்றன. அங்குள்ள மாணவர்களுக்கு மூன்று வேளை உணவு, காலை மற்றும் மாலையில் பால் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
சமூக நீதி துறை சார்பில், கடந்த மாதம் புதிய உணவுப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. அந்த பட்டியலில், வாரத்தில் அனைத்து நாட்களும் முட்டை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஆனால், வாரத்தில் நான்கு நாட்களுக்கு மட்டுமே முட்டை வழங்கப்படுவதாக, மாணவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுகுறித்து, விடுதி காப்பாளர்கள் சிலர் கூறியதாவது;
விடுதி மாணவர்களுக்கு உணவுப்படி மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. விடுதிகளில் ஆய்வு செய்ய வரும் அதிகாரிகளைக் கவனிக்கவும், விடுதி துாய்மை பணிகளுக்கும், காப்பாளர்கள் தங்களின் சொந்த நிதியிலிருந்துதான் செலவு செய்கின்றனர். இதனால், மாணவர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய முட்டை உள்ளிட்ட சில பொருட்கள் வாங்குவதைக் குறைத்து, அந்த நிதியில் இருந்து இதுபோன்ற செலவுகளை ஈடு செய்து வருகிறோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.