﻿ விசில் சத்தம்; 'மாஜி' அமைச்சர் கடும் எரிச்சல்

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ஈரோடு: தி.மு.க., செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில், விசில் அடித்த தொண்டர்களால், அக்கட்சி முன்னாள் அமைச்சர் முத்துசாமி எரிச்சல் அடைந்தார்.
ஈரோடு மாவட்டம் மொடக்குறிச்சி மேற்கு ஒன்றிய தி.மு.க., செயல்வீரர்கள் கூட்டம், அவல்பூந்துறையில் நேற்று நடந்தது. அதில், முன்னாள் அமைச்சர் முத்துசாமி பங்கேற்று பேசினார்.
முத்துசாமி பேசியபோது, முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் பற்றி குறிப்பிட்டபோதெல்லாம், கூட்டத்தில் பங்கேற்ற தி.மு.க., தொண்டர்கள் சிலர், விசிலடித்தனர். ஆளுங்கட்சியான த.வெ.க.,வின் சின்னம் விசில் என்பதால், விசில் சத்தத்தை கேட்டதும் முத்துசாமி எரிச்சல் அடைந்தார்.
இதையடுத்து கட்சி நிர்வாகிகள், 'விசில் அடிக்காதீர்கள்' என சைகையில் தொண்டர்களை எச்சரித்தனர்-.
ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:16 AM
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ஈரோடு: தி.மு.க., செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில், விசில் அடித்த தொண்டர்களால், அக்கட்சி முன்னாள் அமைச்சர் முத்துசாமி எரிச்சல் அடைந்தார்.
ஈரோடு மாவட்டம் மொடக்குறிச்சி மேற்கு ஒன்றிய தி.மு.க., செயல்வீரர்கள் கூட்டம், அவல்பூந்துறையில் நேற்று நடந்தது. அதில், முன்னாள் அமைச்சர் முத்துசாமி பங்கேற்று பேசினார்.
முத்துசாமி பேசியபோது, முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் பற்றி குறிப்பிட்டபோதெல்லாம், கூட்டத்தில் பங்கேற்ற தி.மு.க., தொண்டர்கள் சிலர், விசிலடித்தனர். ஆளுங்கட்சியான த.வெ.க.,வின் சின்னம் விசில் என்பதால், விசில் சத்தத்தை கேட்டதும் முத்துசாமி எரிச்சல் அடைந்தார்.
இதையடுத்து கட்சி நிர்வாகிகள், 'விசில் அடிக்காதீர்கள்' என சைகையில் தொண்டர்களை எச்சரித்தனர்-.