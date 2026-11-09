போலி நூல்களை பரிந்துரைத்தவர்கள் யார்? விபரங்களை வெளியிட எழுத்தாளர்கள், பதிப்பாளர்கள் வலியுறுத்தல்
போலி நூல்களை பரிந்துரைத்தவர்கள் யார்? விபரங்களை வெளியிட எழுத்தாளர்கள், பதிப்பாளர்கள் வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 09, 2026 11:29 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:29 AM
சென்னை: கோவை ஈவெரா அறிவுலகத்தில் போலி நூல்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட விவகாரம் தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், 100க்கும் மேற்பட்ட எழுத்தாளர்கள், பதிப்பாளர்கள் கூட்டாக கண்டன அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர்.
அந்த அறிக்கையில்; பொது நூலக இயக்ககத்தின் முன்னோடி மாநிலமான தமிழகத்தில் 4,755 நூலகங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த நூலகங்களுக்கு நூல் கொள்முதல் செய்வதில் குளறுபடி நடக்காமல் இருக்க, 'வெளிப்படைத் தன்மை நூல்கள் கொள்முதல் கொள்கை' வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி, புனைவு, பொது நூல்களை பரிந்துரை செய்வதற்காக, எழுத்தாளர்கள், விமர்சகர்கள், கல்வியாளர்கள், வாசகர்கள் அடங்கிய 137 பேர் கொண்ட வல்லுநர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் குழு பரிந்துரைக்கும் ஆயிரக்கணக்கான நூல்களில், இறுதிப்பட்டியலை 13 பேர் கொண்ட குழு இறுதி செய்கிறது. வல்லுநர் குழு, தேர்வுக்குழு, நூல் விலை பேச்சுவார்த்தைக் குழு ஆகிய 3 குழுக்களின் பரிந்துரைகளையும் ஆராய்ந்து 5 பேர் கொண்ட உயராய்வுக்குழு ஒப்புதல் அளிக்கிறது.
இவ்வளவு சீரான பரிசீலனைகளின்படியே நூல்கள் கொள்முதல் செய்யப்படுவதாக நம்பியிருந்த நிலையில், கோவை ஈவெரா அறிவுலகத்தில் போலி நூல்கள் இடம்பெற்றிருப்பதாக வெளியான செய்திகள் அதிர்ச்சியளிக்கின்றன. ஒரே முகவரியில் இயங்கும், அகல் விளக்கு, பீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களிடம் இருந்து வாங்கப்பட்ட 2000 நூல்கள் போலியானவை. போலியான எழுத்தாளர்களின் பெயரில் இணையதளத்தில் இருந்து தரவுகளை எடுத்து போலியான நூல்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. அதிலும் பிற நூல்களுக்கு கொடுக்கும் விலையை விட, இதற்கு பன்மடங்கு விலை அதிகம் .
இந்த முறைகேட்டினால், உண்மையான ஆய்வாளர்களின் நூல்கள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன. பதிப்புத்துறையில் அர்ப்பணிப்புடன் இயங்கி வரும் பதிப்பகங்களும், அவற்றின் ஊழியர்களும் வஞ்சிக்கப்பட்டுள்ளனர். நூலகங்களை பாதுகாக்கவும், நூலகங்களுக்குள் அதற்கேற்ற நூல்கள் மட்டுமே இடம்பெறுவதை உறுதி செய்வதற்கு, பொது நூலக இயக்ககமும், தமிழக அரசும் முன்வர வேண்டும்.
* இந்த முறைகேட்டை வழக்கமான நிதிசார் கையாடல் என்று குறுக்கி விடாமல், தமிழ்ச்சமூகத்தின் அறிவுறுச் செயல்பட்டை முடக்கும் தேசவிரோத செயலாக கருதி தண்டிக்க வேண்டும். ஐகோர்ட்டின் கண்காணிப்பின் கீழ் விசாரணை ஆணையம் உடனடியாக அமைக்கப்படவேண்டும்.
* போலி நூல்களை பரிந்துரை செய்தவர்கள், தேர்வு செய்தவர்கள், தொகை விடுவித்தவர்கள் பற்றி விபரங்களை பொதுவெளியில் வெளியிட வேண்டும். அவர்கள் மீது சட்டப்பூர் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும். இந்த மோசடி நடந்த காலகட்டம் குறித்த உண்மை தகவலை வெளியிட வேண்டும்.
* நூலகத்திற்கும், அரசுக்கும் நம்பிக்கை துரோகம் செய்த அகல் விளக்கு, பீனிக்ஸ் பதிப்பகங்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மோசடியாக பெற்ற தொகையை திரும்பப் பெற வேண்டும்.
* போலி நூல்களை பறிமுதல் செய்வதோடு, இத்னை மேற்கொண்டு எங்கும் விற்கக் கூடாது என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்
* 'வெளிப்படைத் தன்மை நூல்கள் கொள்முதல் கொள்கை 2024'-ஐ வலுப்படுத்த வேண்டும்
* நூல் பரிந்துரைக் குழுவினர் பரிந்துரைத்த பட்டியலில் இருந்து தான் நூல் கொள்முதல் நடந்துள்ளதா? என்பதை உறுதி செய்ய, இறுதிப்பட்டியலை அவர்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும், இவ்வாறு வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.