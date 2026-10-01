கூட்டணி கட்சிகளுக்கு சோபா வழங்கியது ஏன்? அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்
கூட்டணி கட்சிகளுக்கு சோபா வழங்கியது ஏன்? அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 09:26 PM
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 01, 2026 09:26 PM
சென்னை: ‘கூட்டணி கட்சிகளுக்கு சோபா வழங்கியது ஏன்’ என, மதுராந்தகம் தேர்தல் பிரசார பொதுக்கூட்டத்தில், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம் அளித்தார்.
மதுராந்தகம் தொகுதியில், நேற்று மதசார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றி கூட்டணி சார்பில், தேர்தல் பிரசார பொதுக்கூட்டம் நடந்தது. இதில், த.வெ.க., அமைச்சர்கள் பேசியதாவது:
* அமைச்சர் ஆனந்த்: கடந்த தேர்தலில், வி.சி.க., பங்கு மதுராந்தகத்தில் அதிகம். இப்போது வி.சி.க., – த.வெ.க.,வுடன் இருப்பதால், கண்டிப்பாக மதுராந்தகத்தில் மரகதம் குமரவேல் வெற்றி பெறுவார்.
* அமைச்சர் நிர்மல்குமார்: இன்று அ.தி.மு.க.,வை, பழனிசாமி மோசமான நிலைக்கு கொண்டு சென்றது போல, அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில், தி.மு.க.,வை மோசமான நிலைக்கு ஸ்டாலினும், உதயநிதியும் கொண்டு போய்விடுவர்.
* அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா: தி.மு.க., சிறந்த ஆளுங்கட்சியாக இருந்ததே இல்லை. இப்போது சிறந்த எதிர்க்கட்சியாகவும் இருக்க தெரியவில்லை. தமிழகத்தில் சிறுபான்மையினரான நான் ஆட்சி அமைப்பேன் என்பதே, பா.ஜ.,வுக்கு விஜய் கொடுத்த ‘மெசேஜ்’. பா.ஜ.,வுக்கு ஒரு எம்.எல்.ஏ., மட்டும் கிடைத்தது தான், த.வெ.க.,வின் வெற்றி. நீங்கள் செய்தால், ராஜதந்திரம்; நாங்கள் செய்தால் சோபா மாடலா.
அதிகாரம் வழங்கவே கூட்டணி கட்சிகளுக்கு சோபா அனுப்பினோம். அந்த சோபாவில், அமைச்சர்களாக கால்மேல் கால் போட்டு, கம்பீரமாக அமர்ந்துள்ளனர். 15 எம்.பி.,யை வைத்துக் கொண்டு, எட்டு அமைச்சர் பதவிகளை தி.மு.க., வாங்கியது. உங்கள் குடும்பத்துக்கு அதிகாரம் வேண்டும். வி.சி.க., – ஐ.யூ.எம்.எல்., கட்சிகளுக்கு வேண்டாமா. தி.மு.க.,வின் கோயபல்ஸ் பொய்களுக்கு, கம்யூனிஸ்ட்டுகள் பலிகடா ஆகிவிட்டனர். நீங்கள் தி.மு.க.,வுடான, கூட்டணியை விட்டு வெளியே வரும் போது, அ.தி.மு.க., – எம்.எல்.ஏ.,க்கள் வெளியே வருவதில், என்ன தவறு இருக்கிறது.
இவ்வாறு அவர்கள் பேசினர்.