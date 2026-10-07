விஜய் வெற்றியின் மீது ஏன் சந்தேகம்?: உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி
விஜய் வெற்றியின் மீது ஏன் சந்தேகம்?: உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி
UPDATED : அக் 08, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 07, 2026 09:14 PM
UPDATED : அக் 08, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 07, 2026 09:14 PM
சென்னை: 'சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட முதல்வர் விஜய், தான் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில், 600 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை குறிப்பிட்டிருந்த நிலையில், 30 கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை மறைத்து விட்டதாக கூறுவது, அவரது தேர்தல் வெற்றியை செல்லாதது ஆக்கி விடுமா என்ன?' என, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
தமிழக சட்டசபை தேர்தலில், சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட த.வெ.க., தலைவர் விஜய், 53,715 ஓட்டுக்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அவரது வெற்றியை எதிர்த்து, தி.மு.க., வேட்பாளர் ஆர்.டி.சேகர், தொகுதி வாக்காளர்கள் தினேஷ், லட்சுமி நரசிம்மன் ஆகியோர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், தேர்தல் வழக்குகளை தாக்கல் செய்தனர்.
மனுவில், 'விஜய் தன் வேட்புமனுவில் சொத்துக்களை மறைத்து, தவறான தகவல்களை தெரிவித்து உள்ளார்' என, குற்றம் சாட்டியிருந்தனர். இந்த வழக்கை நிராகரிக்க கோரி, முதல்வர் விஜய் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
ஆதாரமற்றவை
இந்த வழக்கு விசாரணை, நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன் நடந்து வருகிறது. தேர்தல் வழக்குகளை நிராகரிக்கக் கோரி, முதல்வர் விஜய் தரப்பு வாதாடியதாவது:
வேட்புமனுவில், எனக்கும், மனைவிக்குமான, 600 கோடி ரூபாய்க்கு மேலான சொத்துகள் விபரங்கள், வருமான வரி கணக்கு விபரங்கள் என எல்லா விபரங்களும் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளன. எந்த தகவலையும் மறைக்கவில்லை. அனைத்து விபரங்களையும் 99 சதவீதம் குறிப்பட்டுள்ளேன்.
ஒரு சில தவறுகள் இருக்கலாம் தான்; அதற்காக வேட்புமனுவை ஏற்றது தவறு என சொல்ல முடியாது. வேட்புமனுவை ஏற்றது சரிதான். இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அடிப்படை ஆதாரமற்றவை, கற்பனையானவை, பொய்யானவை, தவறான புரிதல் மற்றும் ஊகங்களின் அடிப்படையிலானவை என்பதால், தேர்தல் வழக்குகளை நிராகரிக்க வேண்டும். இவ்வாறு விஜய் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
முதல்வர் தரப்பு வாதங்கள் நிறைவு பெற்றதை அடுத்து, மனுதாரர்கள் தரப்பில் வாதங்களை முன்வைக்க, இவ்வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன், வாக்காளர் தினேஷ் தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்ட வாதம்:
வேட்புமனுவில் தவறான தகவல் அளிக்கவோ, தகவலை மறைக்கவோ கூடாது. ஆனால், விஜய் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில், பண்ருட்டியில் உள்ள, 30 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்து விபரங்கள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன.
அந்த சொத்தின் சர்வே எண், விற்பனை பத்திரம் உள்ளிட்ட அனைத்தும், இந்த நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. வழக்கில் பொத்தாம் பொதுவான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படவில்லை; உரிய ஆதாரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
அதேபோல் கொடைக்கானல், வில்பட்டியில் 50 சென்ட் நிலம் வாங்கி உள்ளதாக, விஜய் தன் வேட்புமனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால், வருவாய்த் துறை ஆவணங்களின்படி, அந்த நிலம் அரசு புறம்போக்கு நிலம்.
வேட்புமனுவில் சொத்து விபரங்கள் குறித்த பிரமாண பத்திரத்தில், எந்த விபரங்களையும் குறிப்பிடாமல் காலியாக சமர்ப்பித்தாலும், அது நிராகரிக்கப்பட வேண்டியது என, உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
சொத்து விபரங்களை மறைத்தது குறித்து, தேர்தல் வழக்கில்தான் முழுமையாக விசாரணை நடத்த முடியும். வேட்புமனு பரிசீலனையின்போது, வாக்காளர்கள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை என்பதால், வாக்காளரால் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க முடியாது. இவ்வாறு அவரது தரப்பில் வாதிடப்பட்டது.
அப்போது, குறுக்கிட்ட நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் கூறியதாவது: நான் நீதிபதியாகி, என் சொத்துக்களை அறிவிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டபோது, என் ஆடிட்டரை நம்பியிருந்தேன். அதேபோல் முதல்வர் விஜயும், தன் ஆடிட்டரை நம்பி, வழங்கியிருப்பார்.
அவர் தான், அந்த சொத்துப் பட்டியலை வேட்புமனுவாக தாக்கல் செய்திருப்பார். ஆடிட்டர் சில தவறுகளை செய்திருந்தால், அதற்கு முதல்முறையாக தேர்தலில் போட்டியிட்டு, முதல்வராகியுள்ள விஜயை பொறுப்பாக்கி, அவர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றது செல்லாது என அறிவிக்க முடியுமா?
கோடீஸ்வரரிடம் எங்கெல்லாம் சொத்து இருக்கிறது என கேட்டால், அவருக்கு எப்படி தெரியும்? திரைத்துறையில், பிரபல நடிகராக வலம் வந்த விஜய், 600 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் தனக்கு சொத்துக்கள் உள்ளன என, சொத்து பட்டியலை வெளியிட்டு இருக்கும்போது, ஒரு சில சொத்துக்களை மறைத்து விட்டதாகக் கூறுவது, அவரது தேர்தல் வெற்றியை செல்லாதது ஆக்கி விடுமா என்ன? இவ்வாறு, மனுதாரர் தரப்புக்கு நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.
இதையடுத்து, தொடர் வாதத்துக்காக, வழக்கு விசாரணையை, இன்று தள்ளி வைத்தார்.